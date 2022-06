Autoridades sanitarias de Brasil confirmaron su primer caso de viruela del mono

Las autoridades sanitarias brasileñas confirmaron el primer caso de viruela del mono en el territorio.



Según informaron este miércoles fuentes oficiales, el caso fue diagnosticado en un paciente de 41 años que llegó a la ciudad de Sao Paulo tras un reciente viaje a España.



El caso fue confirmado por la Alcaldía de Sao Paulo, que también está vigilante de la situación de una mujer de 26 años, con sospechas de haber contraído la enfermedad pese a que no ha viajado al exterior ni ha estado en contacto con otros posibles infectados.



Según la Alcaldía de Sao Paulo, el hombre diagnosticado está aislado en el hospital municipal Emilio Ribas desde que presentó los primeros síntomas a su llegada de España.



Por otro lado, el Ministerio de Salud informó que hasta el pasado lunes, en el país había hasta al menos siete casos sospechosos de viruela del mono. Estas personas residen en los estados de Santa Catarina, Ceará, Mato Grosso do Sul, Río Grande do Sul, Rondonia y Sao Paulo.



De igual forma, el Ministerio de Salud informó que los pacientes con sospecha están aislados, en recuperación, y bajo la supervisión de las autoridades de salud.