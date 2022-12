Asesino en serie apodado 'La Serpiente' llegará a Francia luego de excarcelación

El asesino en serie francés Charles Sobhraj, responsable de múltiples asesinatos en la década de 1970 en Asia, deberá llegar el sábado a Francia tras pasar casi 20 años en una cárcel de Nepal.



Un alto tribunal de Nepal determinó el miércoles que debía ser liberado por motivos de salud y deportado a Francia en un plazo de 15 días.



Fue liberado el viernes y subido a un vuelo en el aeropuerto de Katmandú para llevarlo a París con escala en Doha.



En el vuelo a Doha, Sobhraj insistió ante un periodista de la AFP que era "inocente".



"Me siento genial... Tengo mucho que hacer. Tengo que demandar a mucha gente. Incluido el Estado de Nepal", dijo Sobhraj a la AFP a bordo del avión.



Consultado si pensaba que se le había calificado erróneamente como asesino en serie, el hombre de 78 años respondió: "sí, sí".



Deberá llegar a la capital francesa la mañana del sábado.

Asesino del bikini

La historia de Sobhraj fue relatada en la serie "La Serpiente", una producción de Netflix y la BBC.



Nacido en Saigón, de padre indio y madre vietnamita, la cual se casó luego con un francés, Sobhraj emprendió una vida internacional de criminalidad que lo llevó en 1975 a Tailandia.



Haciéndose pasar como comerciante de joyas, se hacía amigo de las víctimas, muchos de ellos mochileros occidentales a quienes drogaba, robaba y mataba.



Cortés y sofisticado, se le implicó en el asesinato de una joven estadounidense cuyo cuerpo en bikini fue hallado en una playa en 1975.



Apodado el "asesino del bikini", Sobhraj llegó a estar vinculado a más de 20 asesinatos.



Fue arrestado en India en 1976 y allí pasó 21 años encarcelado, salvo por un breve periodo en 1986 cuando escapó y fue capturado nuevamente en el estado costero de Goa.



Liberado en 1997, vivió en París donde cobraba por dar entrevistas, pero regresó a Nepal en 2003.

"Karma"

Fue avistado en un casino en el distrito turístico de Katmandú por el periodista Joseph Nathan, uno de los fundadores del diario Himalayan Times, y luego detenido.



"Parecía inofensivo (...) Fue pura suerte que lo reconociera", contó Nathan el jueves a la AFP. "Creo que fue karma".



Un tribunal de Nepal lo sentenció a cadena perpetua por el asesinato de la turista estadounidense Connie Jo Bronzich en 1975 en ese país asiático.



Una década después fue declarado culpable del asesinado del compañero de Bronzich, un canadiense.



Hablando a la AFP el viernes, entre los sorprendidos pasajeros de Qatar Airways, Sobhraj insistió en su inocencia en los dos asesinatos en Nepal.



"Las cortes de Nepal, de la corte distrital al alto tribunal y la suprema corte, todos los jueces estaban prejuiciados contra Charles Sobhraj", afirmó.



"Soy inocente de esos casos, ¿ok? No tengo que sentirme mal por eso, ni bien. Soy inocente, todo se basó en documentos falsos", agregó.



El oficial policial tailandés Sompol Suthimai, cuyo trabajo con Interpol fue clave en su arresto en 1976, presionó para que Sobhraj fuera extraditado a Tailandia para ser juzgado allí por los asesinatos en ese país.



Pero Sompol dijo el jueves a la AFP que no se opone a la liberación porque tanto él como el criminal al que una vez persiguió están ahora muy viejos.



"No tengo sentimientos por él después tanto tiempo que ha pasado", declaró Sompol, de 90 años. "Creo que ya pagó por sus actos".