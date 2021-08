Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, renuncia tras acusaciones de acoso sexual

El asediado gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció el martes su dimisión después de que 11 mujeres lo acusaran de acoso sexual.



"Creo que, dadas las circunstancias, la mejor manera en que puedo ayudar ahora es si me hago a un lado y dejo que el gobierno vuelva a ser gobierno", dijo Cuomo en un discurso en vivo. "Mi dimisión será efectiva en 14 días".

Cuomo, de 63 años, negó las acusaciones de acoso sexual esbozadas en un informe publicado la semana pasada por la oficina del fiscal general de Nueva York.



Pero señaló que quería "disculparse profundamente, profundamente" con cualquier mujer que pudiera haberse sentido ofendida por sus acciones.



"He sido demasiado informal con la gente", sostuvo. "Abrazo y beso a la gente casualmente, a las mujeres y a los hombres. Lo he hecho toda mi vida".



"En mi mente, nunca crucé la línea con nadie", añadió. "Pero no me di cuenta de hasta qué punto se ha redibujado la línea".



Cuomo será sustituido por la vicegobernadora Kathleen Hochul, también demócrata.