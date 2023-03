Allanan cinco grandes bancos en Francia por sospechas de fraude fiscal

Las autoridades francesas allanaron cinco grandes bancos investigados por sospechas de fraude fiscal y blanqueo de dinero, informó la fiscalía.



La operación de registro en París y en el distrito financiero de La Defense movilizó a unos 150 inspectores, indicó en un comunicado Fiscalía Nacional Financiera (PNF).



La fiscalía de delitos financieros explicó que las redadas se producen después de que en diciembre de 2021 se abrieran cinco investigaciones preliminares por sospechas de blanqueo de capitales y de fraude fiscal relacionado con el pago de dividendos.



La operación "requirió varios meses de preparación", agregó el comunicado, que precisó que hay 16 magistrados y más de 150 inspectores movilizados.



También participaron fiscales de Alemania, ya que en este país hubo casos similares en los últimos años.



Un portavoz de Societe Generale confirmó a AFP que el banco francés fue allanado, pero dijo que no sabe la razón.



Las sedes de BNP Paribas, su unidad Exane, el grupo financiero Natixis y el gigante británico HSBC también fueron registradas, según el diario Le Monde.



Una investigación periodística de 2018, llamada "CumEx Files", llevada a cabo por medios europeos, reveló varios casos de fraude fiscal.



El título "CumEx Files" se refiere a la cotización de acciones con ("cum" en latín) y sin ("ex") los dividendos.



Según una revisión de la investigación de 2021 el fraude ascendió a unos 140.000 millones de euros (151.000 millones de dólares) en un periodo de 20 años.



"El fraude consiste en que un accionista extranjero de una sociedad que cotiza en Francia transfiere temporalmente las acciones que posee a una entidad bancaria francesa, en torno a la fecha de pago del dividendo", explicó la fiscalía.



El objetivo es "eludir el pago del impuesto aplicable al pago de este dividendo", precisaron las autoridades.