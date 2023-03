Álex Saab sufre un "preocupante" estado de salud en prisión de EE.UU., dice su esposa  

La esposa del empresario colombiano Alex Saab, detenido en Estados Unidos, denunció este jueves el "preocupante" estado de salud del hombre señalado de ser testaferro del presidente de Venezuela, y quien enfrenta un juicio por lavado de dinero en Miami.



"Resulta sumamente alarmante conocer que Alex Saab lleva semanas vomitando sangre y a pesar de haberlo reportado a las autoridades estadounidenses se mantiene la falta de atención médica en el centro de reclusión", dijo Camilla Fabri, esposa de Saab, en una rueda de prensa en Caracas.



"Todo indica que la falta de atención médica forma parte de una política de Estado", insistió.



Saab, un empresario colombiano nacionalizado venezolano, fue detenido en Cabo Verde el 12 de junio de 2020 en medio de acusaciones de lavado de dinero por parte de Estados Unidos, adonde fue extraditado en octubre de 2021.



Su detención fue rechazada por el gobierno venezolano al señalar que tenía un rango diplomático, que la justicia estadounidense no reconoce. Su defensa introdujo el martes un recurso de apelación para hacer valer su inmunidad diplomática.



La oposición, sin embargo, asegura que Saab es el testaferro del presidente Nicolás Maduro y lo acusa de corrupción en un programa estatal de alimentos.



Desde su arresto, familiares y abogados han denunciado que Saab necesita atención médica particular debido a su condición de "sobreviviente de cáncer de estómago".



Según Fabri, el último informe médico realizado a Saab data del 7 de julio de 2021 cuando aún se encontraba en Cabo Verde y para entonces fue diagnosticado con anemia, anorexia, hipotiroidismo, hipertensión y otras patologías.



"Yo como esposa, yo sí temo por la vida de mi esposo porque vomitar sangre, esto significa algo", insistió.



Fabri recordó que el gobierno venezolano está dispuesto a negociar para lograr la liberación del empresario.



En agosto pasado, el movimiento 'Free Alex Saab', cercano al chavismo, propuso el "canje" del empresario por prisioneros estadounidenses en Venezuela.



"Nosotros sabemos que Venezuela está dispuesta a encontrar una solución con Estados Unidos, pero también sabemos que Estados Unidos no ha dado ningún paso", señaló Fabri.



"Cualquier cosa es para nosotros bienvenida", siguió. "Nosotros lo único que queremos es devolver a Alex a casa".