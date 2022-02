Alex Saab habría cooperado con la DEA por más de un año antes de su arresto

Álex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habría sido una pieza clave para el Gobierno Americano tras informar por más de un año sobre sus nexos y contratos ilícitos, según señalan documentos judiciales.



La divulgación de esta información fue realizada el miércoles 16 de febrero, cuando Saab se presentó a una audiencia de procedimiento para fijar una fecha de inicio para su juicio, la cual luego de ser fijada, la Corte Federal del Distrito Sur de Miami comentó que el señalado habría trabajado de forma confidencial de la Administración de Control de Drogas, DEA.



En uno de estos archivos se constata que la alianza sería totalmente real, pues el fiscal Kurt K. Lunkenheimer, habría firmado con fecha de febrero de 2021, “la cooperación de Saab Morán con las fuerzas del orden antes de ser acusado en el Distrito Sur de Florida”.



“En particular, en el transcurso de casi doce (12) meses, Saab Morán cooperó con agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA)”. “Proporcionó a la DEA información sobre su actividad delictiva, participó en una cooperación proactiva como fuente confidencial para la DEA y entregó dinero a Estados Unidos y la DEA como parte de un acuerdo de autoentrega en Estados Unidos para enfrentar cargos por su conducta delictiva”, cita el documento.



El juicio contra Alex Saab en Estados Unidos dará inicio el 11 de octubre de 2022.

Saab conoce secretos no solo de Venezuela

Por su parte, el periodista y escritor Gerardo Reyes, autor del libro titulado “Alex Saab la verdad” señaló a RCN Radio que el exempresario es un testigo clave sobre Irán, pues cuando cuando estuvo preso en Cabo Verde (Sudáfrica) habría mandado a un informante a Estados Unidos para negociar.



“Yo creo que a él cada vez se le cierra más el cerco (…) Todo eso pinta un escenario que lo está empujando a él a llegar a un acuerdo no solamente para hablar de corrupción y narcotráfico en Venezuela, sino como lo he adelantado en mi libro, cuando él ya estaba preso en Cabo Verde mandó un emisario para ofrecer información relacionada con Irán”, señaló Reyes.



Así mismo, el escritor afirmo que Alex Saab podría no solo suministrar información sobre Irán y Venezuela, sino también sobre Rusia y los Emiratos Árabes, pues eran paises en los cuales este se movia.

