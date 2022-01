Al menos 19 muertos dejó un incendio ocurrido en un edificio de Nueva York

Al menos 19 personas murieron, entre ellas nueve niños, y decenas resultaron heridas en el incendio de un edificio en el barrio neoyorquino del Bronx, "uno de los peores" de la historia de la megalópolis, anunció el alcalde Eric Adams.



Testigos reportaron haber visto a residentes atrapados pidiendo ayuda a gritos desde las ventanas, muchas con los vidrios rotos, durante el incendio causado por un calentador eléctrico portátil en una habitación del segundo piso, según los bomberos.



"Había muchos niños llorando '¡Ayuda, ayuda, ayuda!'", contó a la AFP la dominicana Dilenny Rodríguez, de 38 años, quien escapó con su hijo de 10 años por la escalera desde el piso 12.



"Va a ser uno de los peores incendios de nuestra historia. Sabemos que tenemos 19 personas muertas así como varias otras en estado crítico y más de 63 heridos", dijo el flamante alcalde de la ciudad Adams en el lugar del siniestro.

En Twitter confirmó la pérdida de "nueve jóvenes vidas inocentes", entre ellos niños y adolescentes, entre los 19 muertos.



El alcalde Adams, un antiguo policía que asumió sus funciones el 1 de enero, lamentó la "verdadera tragedia no solo para el Bronx y la ciudad", una megápolis de nueve millones de habitantes con unas desigualdades obscenas entre barrios ricos como Manhattan y el Bronx o Queens, que albergan a la clase media y baja y, en particular, a inmigrantes.



Al menos 200 bomberos participaron en la extinción del fuego que se declaró justo después de las 11:00 am en los pisos segundo y tercero del edificio de 19 plantas, según el departamento de bomberos de Nueva York.

Inmigrantes

Según Adams, "muchos" de los residentes del edificio eran musulmanes que habían llegado desde Gambia a este municipio neoyorquino, así como dominicanos y otros centroamericanos, como la guatemalteca, Marta Sánchez, que contó a la AFP que su familia estaba sana y salva.



Vecinos narraron haber visto a residentes desesperados haciendo señas, aparentemente atrapados por el fuerte humo que se propagó por todo el interior del edificio, dificultando las labores de los bomberos y la evacuación de los residentes de los 118 apartamentos del mismo.



"Era un caos", contó a la AFP Goerge King, quien vive en el edificio adyacente. "He vivido aquí 15 años y es la primera vez que veo algo así".

"Vi el humo, mucha gente estaba en pánico. Podías ver que nadie quería saltar del edificio. La gente estaba agitando los brazos desde las ventanas", agregó King.



El comisario del cuerpo de bomberos Dan Nigro informó que el fuego lo había originado un calefactor situado en un dormitorio de un dúplex situado en el segundo y tercer pisos.



"Se extendió por lo alto del edificio", dejó "víctimas en cada piso, en las escaleras", agregó Nigro.



Edificios como este, prosiguió, no tienen salidas de emergencia.



Los heridos fueron trasladados a cinco hospitales y muchos de ellos sufrieron paros cardíacos y respiratorios, informó el New York Times.



Decenas de supervivientes, muchos con sus mascotas, aguardaban en un colegio adyacente, habilitado como refugio, donde la Cruz Roja estadounidense les proporcionó comida y mantas.



El dominicano Miguel Enrique, asmático, solo tuvo tiempo de tomar su chaqueta, y bajar desde el piso 13 en ascensor. "Iba a bajar por la escalera, pero no se veía nada y le di al elevador", dice junto a su hermano José, en el centro de acogida, lo que cree que le "salvó la vida".



Como ellos, todos esperaban ahora el visto bueno de los bomberos para poder volver a dormir a sus casas o recoger medicamentos o ropa de primera necesidad.



Imágenes divulgadas en la cuenta Twitter del FDNY muestran cómo llamas coronadas por una espesa columna de humo negro surgían de una ventana del segundo piso de este edificio de ladrillo marrón.

El siniestro se produce solo cuatro días después de que un incendio en Filadelfia matara a 12 personas, entre ellas ocho niños, en una vivienda social de tres plantas, en lo que fue uno de los fuegos recientes más mortíferos de Estados Unidos.



En diciembre de 2017, 13 personas murieron en un incendio en un edificio de apartamentos en el Bronx, el más letal de la ciudad registrado en 25 años.



Nueva York sufre en varios vecindarios de una inmensa crisis de alojamiento, con inmuebles a veces viejos y en mal estado.