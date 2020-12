Video: toque de queda, ley seca y pico y cédula en Cali, vea las medidas

Desde este miércoles 16 de diciembre y hasta el próximo 23 del mismo mes, en Cali regirá la medida del toque de queda entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m. Clientes de bares y restaurantes podrán desplazarse hasta las 12:30 a.m., presentando la factura. La ley seca estará vigente entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m.



Además, quedó establecido el regreso del 'pico y cédula', aunque solo para el ingreso a establecimientos comerciales, entidades bancarias y financieras, notarías y lugares de prestación de servicios al público.Todas las medidas rigen del 16 al 23 de diciembre.