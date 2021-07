Se acabó el sueño: Novak Djokovic quedó eliminado en semifinales de Tokio 2020

El alemán Alexander Zverev (N.5 del mundo) derrotó al gran favorito en el torneo de tenis de Tokio-2020, el serbio Novak Djokovic, y disputará la final olímpica el domingo contra el ruso Karen Khachanov (N.25), que batió al español Pablo Carreño.



Zverev se impuso por 1-6, 6-3 y 6-1 al término de un partido de dos horas y tres minutos de duración y que tuvo dos partes muy diferentes: una primera hasta el 2-3 favorable a Djokovic en el ecuador del segundo set y una segunda en la que el alemán hizo ocho juegos seguidos para acabar ganando, dejando al número 1 mundial sin la posibilidad de lograr el 'Golden Slam'.



Djokovic, que este año había ganado los tres 'grandes' ya disputados (Australia, Roland Garros y el US Open), buscaba el oro olímpico para optar a repetir la hazaña de Steffi Graff en 1988, ganando los cuatro torneos del Gran Slam y la medalla dorada en unos Juegos.



A Djokovic, no obstante, le hubiese quedado imponerse en Nueva York para igualar a Graff, que se mantendrá como la única que consiguió este hito en la historia del tenis.



Zverev, por su parte, jugará contra Khachanov por ver quién sucede al británico Andy Murray, campeón olímpico en Londres-2012 y Rio-2016, mientras que Djokovic y Carreño pelearán el sábado por el bronce.



Djokovic seguirá teniendo una relación agridulce con los Juegos, ya que aunque ganó el bronce en Pekín-2008, tiene un mal recuerdo tanto en Londres-2012 como en Rio-2016, cuando en ambas ocasiones cayó derrotado ante el argentino Juan Martín del Potro, la primera vez en la lucha por el bronce y en Brasil en la primera ronda.



No obstante, Djokovic podría irse de Tokio con más de una medalla, ya que el serbio juega este viernes junto a su compatriota Nina Stojanovic una de las semifinales del doble mixto contra la pareja rusa formada por Aslan Karatsev y Elena Vesnina.