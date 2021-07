Estados Unidos cae ante Francia, su primera derrota en básquet olímpico desde 2004

Francia sorprendió y venció 83-76 a Estados Unidos, gran favorito para lograr el oro en el torneo masculino de básquet, este domingo en Saitama, en la que fue la primera derrota olímpica del gigante norteamericano desde que cayera en semifinales de Atenas-2004 ante Argentina.



Fue el segundo triunfo consecutivo del equipo europeo sobre el norteamericano tras los cuartos de final del Mundial de China-2019.



El mejor jugador del equipo francés fue el escolta de los Boston Celtics Evan Fournier, autor de 28 puntos.



"Intenté ser agresivo, como jugador de la NBA conozco a los jugadores que teníamos enfrente. Había que mostrar al equipo como atacarles", señaló Fournier.



En el otro partido del grupo A la República Checa comenzó con un triunfo 84-78 sobre Irán.



Los Bleus, que en el Mundial de hace dos años cayeron ante Argentina en semifinales tras haber apeado al gigante estadounidense, estarán en cuartos si ganan el miércoles a la República Checa.



Estados Unidos tenía hasta este domingo una racha de 25 partidos olímpicos ganados de manera consecutiva. Su última derrota había sido en semifinales de los Juegos de Atenas-2004. Desde entonces, oros en Pekín-2008, Londres-2012 y Rio-2016.



El equipo dirigido por Gregg Popovich evidenció lo que había mostrado en la preparación con sus derrotas ante Nigeria y Australia.



Su desbordante talento individual a la hora de anotar no está acompañado del necesario juego en equipo y de los automatismos que tienen grupos más consolidados como el francés.



Holiday, el mejor del 'USA Team':



Los Bleus fueron capaces de rehacerse en la segunda mitad, tras irse al descanso diez por debajo (45-35). A la vuelta de vestuarios dieron un paso adelante en defensa y fueron capaces de encontrar soluciones en ataque para sellar un parcial de 25-11 en el tercer cuarto.



El 'USA Team', cuyo líder Kevin Durant estuvo discreto (10 puntos y 4/12 en tiros), penalizado por sus rápidas tres faltas, aguantó hasta el final gracias a la resistencia de Jrue Holiday, el base de los campeones Milwaukee Bucks, que el sábado aterrizó en Tokio tras haber disputado la final NBA.



Fue el mejor anotador estadounidense con 18 puntos y permitió que los suyos lideraran el marcador 69-63 al principio del último cuarto, sin mostrar señales de cansancio, solo cinco días después de concluir la final.



Francia resucitó gracias a una excelente defensa y a los puntos cruciales de Nando De Colo (13) y a un triple de Nicolas Batum.



La actuación de los Bleus es sobresaliente, ante un equipo estadounidense de calibre muy superior al de hace dos años.



"Está bien, es un buen resultado, pero no hemos acabado. Solo es el comienzo, tenemos otro partido importante que llega pronto. No es fácil preparar los Juegos, pero esta noche estábamos concentrados y nos ha salido bien", resumió De Colo.