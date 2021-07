Bienvenido al Olimpo: Richard Carapaz ganó el oro en ciclismo de los Juegos Olímpicos

El exigente circuito de la prueba ciclista de Tokio-2020 no incluía el Olimpo, pero el ecuatoriano Richard Carapaz entró en la historia de su país al ganar la medalla de oro este sábado, al cruzar la meta en solitario tras un recorrido de 234 kilómetros con cinco puertos.



Carapaz, que iguala el oro que logró el ecuatoriano Jefferson Pérez en los 50 kilómetros marcha de los Juegos de Atlanta 1996, entró solo en la meta tras escaparse del grupo de los favoritos a poco más de 20 km para la meta, aventajando en 1:07 al belga Wout van Aert y al ganador del Tour de Francia, el esloveno Tadej Pogacar, que completaron el podio tras un disputado esprint.



"He sabido aprovechar el mejor momento, en la bajada; al final sentía que tenía muy buenas piernas y he llegado aquí solo", explicó el ecuatoriano en la zona mixta.



"Ha sido un momento increíble. Se lo dedico a mi país, hay que creer. He trabajado mucho para llegar aquí, estoy disfrutando, es algo muy grande para mí. Simplemente gracias por el apoyo", añadió.



Ecuador sólo contaba hasta ahora con dos medallas olímpicas, ambas ganadas por Jefferson Pérez, que también se colgó la plata en Pekín-2008.



Sin duda, el oro de Carapaz se puede considerar una de las grandes gestas de la historia del deporte ecuatoriano, comparable a las dos medallas de Pérez, al título en el torneo de tenis de Roland Garros de Andrés Gómez (1990) o a la Copa Libertadores que ganó Liga de Quito en 2008.



El pedalista originario de Carchi ya había escrito otra página para el deporte colombiano el pasado domingo, cuando acabó tercero en el Tour de Francia, siendo el vigésimo ciclista en hacer podio en las tres grandes vueltas por etapas (primero en el Giro-2019 y segundo en la Vuelta-2020).



Van Aert y Pogacar en el podio



Pese a encontrarse en inferioridad numérica (sólo compitieron dos ciclistas ecuatorianos) y con Bélgica, Italia, España o Eslovenia como favoritos a las medallas, la carrera se decidió en los últimos 50 km del exigente recorrido olímpico.



En el ascenso al Mikuni Pass (10km de subida al 10,6% de desnivel medio y rampas de hasta el 20%) el ritmo impuesto por los italianos dejó la cabeza de carrera formada por apenas una quincena de corredores, con Carapaz, el colombiano Rigoberto Urán y el argentino Eduardo Sepúlveda como representantes latinos y sin la presencia de ni un solo corredor español.



A unos 24 km para la meta, instalada en el circuito automovilístico Fuji International Speedway, en el ascenso a la última cota del día, el Kagosaka Pass, atacó el norteamericano Brandon McNulty y se llevó a su rueda a Carapaz, coronando ambos con casi una treintena de segundos de ventaja con respecto al grupo perseguidor.



Pese a que Pogacar y Van Aert lideraron la caza, Carapaz y McNulty se entendieron bien y aumentaron la ventaja a 45 segundos a falta de 15 km para la meta.



Van Aert, que se exhibió en el pasado Tour ganando una etapa de alta montaña, una crono y el esprint final en París, llegó a colocar a los perseguidores a solo 16 segundos cuando aún restaban 10 km para la meta, pero la falta de entendimiento en ese grupo favoreció a los fugados.



Clasificación de la carrera masculina de ciclismo en ruta:



1. Richard Carapaz (ECU) 6:05:26 ORO



2. Wout van Aert (BEL) a 1:07 PLATA



3. Tadej Pogacar (SLO) 1:07 BRONCE



4. Bauke Mollema (NED) 1:07



5. Michael Woods (CAN) 1:07



6. Brandon McNulty (USA) 1:07



7. David Gaudu (FRA) 1:07



8. Rigoberto Urán (COL) 1:07



9. Adam Yates (GBR) 1:07



10. Maximilian Schachmann (GER) 1:21