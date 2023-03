Se confirmó la muerte del escolta del carro de valores que resultó gravemente herido en la balacera registrada en la vía que conduce de Ocaña a Aguachica, en el departamento de Cesar.



La víctima fue identificada como Leandro Andrés Trigos Vanegas, quien era empleado de la compañía de vigilancia Seguridad Transbank. Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles, 15 de marzo, cuando delincuentes intentaron robar aproximadamente dos mil millones de pesos a un carro de valores.



Según se conoció, policías llegaron al sitio luego de que les reportaran que un carro de valores iba a ser asaltado y, cuando llegaron al punto fueron recibidos a tiros. En la emboscada resultaron heridos varios uniformados.



El escolta que resultó gravemente herido fue trasladado al Hospital Emiro Quintero Cañizares, en Ocaña, donde minutos más tarde perdió la vida.



A través de redes sociales se difundió un video en el que el hombre se despide de sus colegas, mientras agoniza. “Adiós, muchachos, adiós, ya no me van a volver a ver riéndome", dice la víctima. Otro video de la dolorosa escena muestra a un compañero diciéndole al hombre que resista.



"Usted no se va a morir, agárreme la mano, tranquilo que usted no se va a morir", dice otro de los escoltas, mientras trata de auxiliar al escolta gravemente herido.



De este mismo asalto se conoció una grabación de un camionero que pasaba por la zona justo en el momento de la balacera. Las imágenes muestran cómo los uniformados se refugian de los disparos que provienen del monte.



“Virgen santísima, le pusieron un petardo a la Policía, están dando plomo; Santo Dios, mataron a un Policía o está herido”, relata el conductor.