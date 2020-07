'Watson', el investigador inteligente con el que la Fiscalía busca cerrarle el paso al crimen

Jhon Edward Montenegro Jimenez

En los últimos días de agosto de 2018, la Fiscalía General de la Nación, la entidad encargada de investigar crímenes y acusar a los presuntos criminales que los cometieron, anunció que comenzaría a usar un sistema de inteligencia artificial para agilizar sus labores.



La Fiscalía bautizó esta herramienta como ‘Fiscal Watson’, en referencia al software Watson de la compañía estadounidense IBM sobre el que está montado.



En una rendición de cuentas del 30 de agosto de ese año, el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez describió al ‘Fiscal Watson’ como un “sistema de inteligencia artificial para la asociación de casos a través de bases de datos no estructuradas”.



Ese día Martínez también dijo que el sistema ya había tenido algunos éxitos, como por ejemplo haber logrado identificar en Tolima a un “depredador sexual, gracias a la asociación de 9 casos, después de que el aplicativo revisó en tiempo real los 13 millones de denuncias que tiene la Fiscalía en su sistema SPOA” (que es el sistema que recoge información para el Sistema Penal Oral Acusatorio).

Por qué surgió y cuál es su estado



En el Contrato 0326 de 2017, en el que la Fiscalía contrató a IBM para implementar esta herramienta, la entidad explica que “en cumplimiento de sus funciones de investigación y judicialización, debe dar aplicación” a varias leyes (como por ejemplo la Ley de Justicia y Paz o la Ley de Víctimas), cada una de las cuales genera una gran cantidad de información, y por lo tanto decidió ordenar el desarrollo de una herramienta para consolidar y analizar toda esta información.



En el contrato también se explica que esta herramienta se articula con la estrategia de ‘Gobierno en línea’ con la que el Gobierno colombiano pretende ser “más transparente y más participativo gracias a las tecnologías de la información y las comunicaciones”.



Pero la Fiscalía también aclara que, en un estudio previo, encontró que “parte de las deficiencias encontradas fue la falta de unificación en los modelos de atención y operación de los procesos de la entidad”.

Juan Diego Castañeda, investigador de la Fundación Karisma, una organización que busca proteger los derechos humanos en medio de las nuevas tecnologías, explica que la Fiscalía se enfrentaba a un problema que tienen muchas otras entidades colombianas: no contaba con un sistema único para consolidar toda su información.



No solo cada una de las leyes que menciona el contrato de la Fiscalía crea un sistema nuevo de información, en muchos casos los varios despachos regionales del organismo no compartían información entre ellos. Así que era prácticamente imposible que los datos que estuvieran en una parte del país le llegaran a la otra parte que los necesitara.



El ‘Fiscal Watson’ sería la herramienta integradora que la Fiscalía encontró como la solución a este problema.



La misma Fiscalía, en el contrato ya mencionado, dice que con ‘Watson’ “se implementarán iniciativas para desarrollar, adaptar y automatizar los procesos, los sistemas de información, la estructura de datos y la plataforma tecnológica a la arquitectura planteada para optimizar los procesos institucionales y así apalancar los objetivos estratégicos de la entidad”.



Esto quiere decir que se trata, principalmente, de una base de datos digital consolidada de todos los expedientes y noticias criminales que tiene la Fiscalía (13 millones de registros) que antes de ‘Watson’ debían procesarse “manualmente” (es decir, a través de sistemas desagregados y bases no unificadas).



Pero esta herramienta no será simplemente un repositorio, aseguran. Con ella se busca también acelerar y mejorar el procesamiento de esos datos, gracias a la automatización, en dos frentes.



El primero es que la Fiscalía podrá asignarles casos automáticamente a sus fiscales (un proceso que, según dicen en varias presentaciones, antes tomaba hasta 40 días). El segundo es que la entidad estará en capacidad de hacer asociaciones entre casos.



Hernán Murcia, uno de los miembros del equipo de Cognitiva, el socio estratégico de IBM en América Latina para inteligencia artificial que asistió en el diseño de los usos de ‘Watson’ en la Fiscalía, explica esta capacidad:



“El sistema es capaz de correlacionar los hechos de todas las denuncias de todos los delitos. Si tú fueras la persona que lee todas las denuncias que le llegan a la Fiscalía y ves que en varias denuncias se ve que una persona gorda con chaqueta roja robó un celular en la Carrera 7 con Calle 67, automáticamente estarías haciendo en tu mente una correlación de los hechos que te están contando”.



Es decir que el sistema logra crear asociaciones entre información que, si fuera procesada por humanos, quizás no serían tan evidentes, bien sea por el tamaño de los datos o por la falta de conexión entre sistemas informativos.



Por su parte, Luis Enrique Aguirre, director de Planeación y Desarrollo de la Fiscalía, explicó en un video de diciembre de 2018 que “es imposible, de manera manual, hacer asociaciones. Si hay un caso que se presenta hoy en día como, por ejemplo el del violador en Tolima, era imposible que alguien recordara de memoria diez años de sucesos de este estilo”.

Los resultados



Martínez dio el mismo ejemplo que citó Aguirre en su video como caso de éxito. En 2018, la Fiscalía usó su nuevo software (que comenzó a ser implementado en las seccionales de Bogotá, Cali, Bucaramanga e Ibagué en julio de ese año) para relacionar a una persona denunciada con denuncias previas.



En abril de 2018, un hombre llamado Walter Matiz fue denunciado en Tolima. Tras recibir esta denuncia, el ‘Fiscal Watson’ comparó el modus operandi, las características morfológicas del victimario, los vehículos, los números de teléfono de este caso con las demás entradas en su sistema y los relacionó con los datos de otras nueve denuncias por abuso sexual en varios municipios.



Tras este proceso, la Fiscalía acusó a Matiz de ser el responsable en todos los casos relacionados, que databan desde 2009. Luego, un juez decidió encarcelar a Matiz mientras esperaba una decisión judicial en su caso. Este es el caso que más se ha repetido como ejemplo del éxito de la implementación del sistema, pero Aguirre dice que ha habido más de 500 sucesos.

‘Watson’ y ‘Prisma’, nuevos sistemas



Aunque los expertos consultados están de acuerdo en que ‘Watson’, en general, es una herramienta necesaria, algunos de ellos expresaron preocupación por los nuevos sistemas que se puedan implementar gracias a la información consolidada en el flamante ‘Fiscal’.



Y es que en particular, también hay preocupación por ‘Prisma’, una herramienta que la Fiscalía presentó en mayo de 2018, pero sobre la cual se ha compartido poca información. Joan López, otro investigador de la Fundación Karisma, dijo que a 2019 lo único que se conocía del proyecto es una presentación que compartió la Fiscalía. A enero de 2020, en una respuesta que le dieron a la fundación, la entidad afirmó que el proyecto todavía no estaba activo mientras se hacían pruebas, protocolos de capacitación, metodología de implementación y evaluación de impacto de ‘Prisma’.



En la presentación a la que hace referencia López, la Fiscalía explicó que ‘Prisma’ es una herramienta “para lograr de manera más efectiva que personas con alto riesgo de reincidencia criminal sean cobijadas con medida de aseguramiento”.



Daniel Mejía, quien era el director de Políticas y Estrategias de la Fiscalía durante el lanzamiento de ‘Prisma’, explicó su funcionamiento: “Cuando una persona es capturada y se le imputan cargos, un juez debe decidir si a esa persona se le otorga una medida de aseguramiento”, es decir, el juez dispone si esa persona debe esperar en la cárcel (o en detención domiciliaria) mientras se resuelve su situación judicial, o si puede esperar en libertad.



“El principal argumento que se da para otorgar esas medidas de aseguramiento”, dice Mejía, “es el riesgo de reincidencia”, es decir el riesgo de que alguien acusado de un crimen cometa otro crimen. ‘Prisma’ usa machine learning o aprendizaje automático para calcular ese riesgo de reincidencia.



Según explica Mejía, ‘Prisma’ toma información de las bases de datos de la Fiscalía, la Policía y el Inpec. Con esos datos arma una “hoja de vida criminal” de cada persona que está analizando y, a través de un algoritmo, “en cuatro segundos” le aporta los datos sobre el riesgo de reincidencia de una persona a los jueces, para que ellos tengan información más exacta sobre la cual tomar sus decisiones. De esta manera, ‘Prisma’ busca que se eviten dos errores: que se les otorguen medidas de aseguramiento a personas con bajo riesgo de incidencia y que se deje en libertad a personas con alto riesgo.



Mejía enfatiza que el proyecto por ahora tan solo es un piloto que fue probado durante un mes en cinco seccionales de la Fiscalía, y que no busca reemplazar a los jueces, tan solo entregarles mejores herramientas. Por ahora no es claro si el piloto se volverá a implementar, o si se convertirá en un programa más grande.



Aunque quedan interrogantes sobre ‘Prisma’ y el ‘Fiscal Watson’, lo que se sabe es que ya se está comenzando a cambiar la manera en la que se administra la justicia en Colombia.

Otros resultados



El ‘Fiscal Watson’ también ayudó a comparar reclamos por dinero del sistema de salud e identificó un desfalco de $724.000 millones.



Otro caso: gracias a la asociación de datos que hizo ‘Watson’ del modus operandi de varias denuncias, cayó una red que engañaba a sus víctimas diciéndoles que tenían ‘caletas’ de las exFarc para llevarlas a lugares aislados y robarlas.