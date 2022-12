Violento inicio de diciembre en Cali pone en riesgo la meta de cerrar el año con menos de 1000 homicidios

Según cifras del Observatorio de Seguridad de Cali, este inicio de diciembre es el más violento de los últimos cuatro años, pues en los primeros 14 días fueron asesinadas 49 personas, 11 casos más que en el mismo periodo del año pasado.



Uno de los casos ocurrió el pasado martes, a plena luz del día y en hora pico. Aquella tarde, en la calle 34 con carrera 6A, en el barrio Porvenir, norte de la ciudad, fueron asesinadas dos personas que se movilizaban en un vehículo. Además, dos menores resultaron heridas. Una de las víctimas tenía antecedentes judiciales y había estado en prisión.

Un día después otro homicidio ocurrió a las 9:00 p.m. en el barrio El Poblado I, un taxista identificado como Antonio Guillermo Enriquez fue asesinado con arma de fuego mientras se encontraba reclamando un dinero en este sector del Distrito de Aguablanca.



“El señor iba acompañado de la propietaria del taxi, al parecer y según versiones que están siendo investigadas, el conductor ya había tenido unos inconvenientes ajenos al trabajo como taxista. Informaron que se había bajado a reclamar un dinero, cuando llegaron sicarios y lo asesinaron”, contó Jhonny Rangel, líder del frente de seguridad de los taxistas.



Con corte al 14 de diciembre, Cali registraba 930 asesinatos, 49 de ellos en diciembre, situación que preocupa a las autoridades, pues la meta es cerrar el 2022 con menos de mil asesinatos, cifra que sería histórica.



El experto en seguridad Pablo Uribe, asegura que diciembre es un mes históricamente violento en la ciudad, ya que las celebraciones correspondientes a las fiestas de fin de año, más la ingesta de altos niveles de alcohol, genera unas dinámicas de riesgo que aumentan el crimen violento, además “en el caso de homicidios por ajustes de cuentas, miembros de organizaciones criminales se dejan llevar por las fiestas, bajan la guardia y son vulnerables a ataques sicariales”.



Según el experto, el consumo excesivo de alcohol da pie a riñas constantes que muchas veces terminan desencadenando en homicidios. “Este aumento de asesinatos también puede explicarse por el cambio de Comandante de la Policía. Traer uno nuevo, que no está familiarizado con la ciudad, justo antes del mes más complejo del año fue un grave error y aún más si el anterior venía haciendo las cosas bien”.



Una visión similar tiene el Politólogo y experto en seguridad ciudadana Luis Felipe Barrera, quien sostiene que el consumo de alcohol, el ambiente festivo, la confrontación de grupos delincuenciales y la intolerancia, hacen que esta temporada presente aumentos en materia de homicidios.



Por otra parte, asegura que el incremento que se observa en diciembre está por debajo del promedio histórico, que anteriormente estuvo cerca de los 60 homicidios a la fecha.



“Es una cifra que hay que seguir monitoreando en la medida que se consolide y mitigar su comportamiento mediante los dispositivos de contención y prevención de este delito”, añadió Barrera.



Ante este inicio de mes violento en la ciudad, el Secretario de Seguridad, Jimmy Dranguet, declaró: “Diciembre no arrancó con la expectativa que teníamos respecto a las cifras en materia de muerte violenta y planes estructurados, esto implicó hacer una reorganización de las estrategias de seguridad”.



Además, el Funcionario destacó la labor que ha hecho la administración, declarando que el mes pasado no solo se presentó una reducción en materia de homicidios de 23 %, sino que es el noviembre menos violento de la historia de Cali.



“Esto implicó una reducción de 250 homicidios, en comparación con el 2021, son 250 vidas salvadas. Nosotros estructuramos un plan de trabajo para cerrar el año y lograr el objetivo de tener menos de mil homicidios para que el 2022 sea el más seguro de toda la historia”, dijo Jimmy Dranguet.



Otro punto de vista tiene el experto en seguridad Alberto Sánchez, quien asegura que la cifra de reducción que menciona el Secretario no se debe a una estrategia que lleve a cabo el Gobierno Municipal, sino a una tendencia a la baja en materia de homicidios que tiene Cali desde hace aproximadamente ocho años.



“La reducción de 2022 se debe a que se están comparando con un año equivocado. La ciudad venía con unas cifras de 1156, 1116, 1071 homicidios en 2018, 2019 y 2020 respectivamente, pero para el 2021 hay 1223, es decir, se cuentan aproximadamente 200 casos adicionales a lo que venía marcando la tendencia, cuando esta se estabiliza, como ocurrió este año, pues queda sobre la mesa que tienes 250 homicidios menos. Esto no es porque desarrolles una estrategia efectiva, sino porque te estás comparando con un año en el que entraron de manera atípica más de 200 asesinatos”, afirmó el experto.



Agregó que no cree que la ciudad cierre con menos de mil homicidios, pero destaca que, si esta meta ética no se cumple, la reducción sigue siendo destacable. “La baja es significativa porque pasamos de tener en el año un aproximado de 1060 homicidios a unos 1010, que es como yo creo que terminará el 2022, lo que representa unos 50 casos menos y esto es una disminución muy importante”.



Por su parte, Luis Felipe Barrera, destaca que si la tendencia de casos diarios se mantiene, la meta de cerrar este año con menos de mil homicidios se lograría. Sin embargo, afirma que “el desafío más crítico para Cali está en las fechas que vienen del 24, 25 y el 31 de diciembre que son de especial atención para contener este indicador y evitar que se estreche el margen de la meta que se ha fijado la ciudad”.

Para el experto en seguridad ciudadana Andrés Galindo, la meta está peligrando porque “diciembre está marcando un retroceso en una tendencia que traemos de los meses anteriores”.



“Me inquieta que vienen los días más intensos de las fiestas de fin de año, más la Feria de Cali. Aunque no veo la meta perdida y es un hito que por primera vez en 30 años estemos por debajo de los mil asesinatos, seguimos teniendo la más alta de las capitales colombianas y la violencia sigue siendo parte del paisaje de Cali. Erradicar la violencia más que un compromiso de política pública, debe ser un imperativo ético”, dijo Galindo.



A pesar de que a la fecha el 2022 presenta una reducción de homicidios respecto a años anteriores, el Secretario de Seguridad, Jimmy Dranguet, asegura que adelantan trabajos para aumentar la presencia en los territorios en los que han identificado un aumento de actividad criminal.