Video: Freddy Rincón compartió con el 'Tigre' Castillo antes del accidente que le costó la vida

Luego de que la Fiscalía General confirmó que Freddy Rincón sí conducía el vehículo en el que se accidentó, poco a poco se han ido revelando pruebas de cómo transcurrieron las horas previas al siniestro que le costó la vida al exjugador.



De hecho, en las últimas horas se conocieron videos e imágenes en los que se logra ver que Rincón se encontraba con el también exfutbolista Jairo el 'Tigre' Castillo, esto antes de que ocurriera el aparatoso siniestro en el que se vio involucrado en la madrugada del pasado 11 de abril, en el sur de Cali.



Freddy Rincón compartió con 'El Tigre' Castillo en una discoteca.

En una de las imágenes, que fue compartida por Noticias RCN, se logra apreciar a Rincón junto

al 'Tigre' Castillo departiendo con otras personas en una discoteca donde, según indicó la Fiscalía, el 'Coloso de Buenaventura' llegó sobre las 10 p.m. luego de salir de la casa de Harold Saa.



De hecho, en estas se puede ver que Freddy vestía una camiseta blanca y una gorra negra, las mismas prendas que se conoció había usado cuando estuvo en la casa del cantante de salsa.



Aunque el 'Tigre' Castillo, exjugador del América de Cali, no se ha pronunciado al respecto, se conoció que estos videos y fotos hacen parte de las pruebas que la Fiscalía ha analizado en el proceso de investigación de los hechos ocurridos.

Cabe recordar que el pasado viernes 22 de abril el ente investigador no solo ratificó que sí era el exfutbolista de la Selección Colombia quien conducía el vehículo en el momento del accidente, sino que además, detalló que según el reporte forense, las heridas que tuvo Rincón no correspondían a las que hubiese tenido si estuviera en el asiento del copiloto.



Como ya se conoce, Rincón compartió un tiempo en la casa de Harold Saa en Ciudad Córdoba durante la noche del 10 de abril y de ahí, se dirigió a una discoteca local llamada 'Bronx' donde estuvo con varias personas hasta la madrugada. Siendo las 3:25 a.m. del 11 de abril, Freddy salió de la discoteca en la camioneta.



"Tenemos evidencia que saliendo de la discoteca venía otra persona conduciendo. Tenemos imágenes de que él se baja del vehículo, ingresan al sitio donde consumieron algunos alimentos y, de ahí, precisamente, alrededor de las 4:15 quedó la evidencia demostrativa donde se sube el señor Freddy Rincón en la parte del conductor", precisó la vicefiscal General, Martha Yaneth Mancera.