"Vamos a darles duro": audio revela que 'Negro Ober' estaría reorganizando grupo criminal

A los videos que hizo desde una cárcel Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias Negro Ober, y que circulan en las redes sociales, ahora se suma un audio en el que da instrucciones a unos supuestos compañeros de la banda ‘Los Rastrojos Costeños’, que tiene su accionar delincuencia en Barranquilla y el resto de municipios del Atlántico.



En el audio se escucha cuando da instrucciones, al parecer, desde un centro carcelario, a una persona. “Tú te vas con el niño en la moto, miran el panorama. De igual forma el “melón” está en el taxi. La vuelta está en el taxi. Cuando ustedes vayan a hacer la vuelta, ojo que están las locas arrebatadas por todos lados, hay Sijin, Gaula y todas… por todos lados. En el taxi va el fierro, hacen lo que tienen que hacer y pa’trás enseguida. Cambian la moto. Llegan allá donde ‘Ñoño’ y cambian la moto”, dice el criminal.



Sin cortar el diálogo, 'Negro Ober’ sigue dando instrucciones a quien lo escucha al otro lado. “Vea cole, vea que se lo estoy diciendo: el patrón dio orden de todo eso. Así que vamos a darle duro. Ya está bueno, para que nos sientan que nosotros también somos poderosos. Vamos a darle duro”, agrega.



No se sabe si estas amenazas están dirigidas hacia una persona en particular o este grupo delincuencial busca incrementar las extorsiones en la capital del Atlántico.



“Vamos a tirarnos para allá para todo el sector de San Felipe, vamos a coger el sector de San José, vamos a coger Los Andes, El Recreo, todo eso, porque eso está solo, Chiquinquirá, eso está lleno de policías, para allá no cojan. Ya saben”, dijo al referirse a los barrios de Barranquilla, donde actuarían las personas a las que entrega instrucciones.



Las autoridades están investigando si la orden era atacar o atentar contra alguien o en su defecto se trata de otro tipo acción criminal. “El carro está por ahí rodando. Este man cambió el carro, anda en un zapatico ahora. El Spark ya no lo tiene, ahora tiene es un 724, oíste. Ya saben en la juega que están las locas por todos lados”.



“Ya saben, es orden del patrón. Ya saben lo que tienen que hacer. Hacen y enseguida para el carro. Ya llamo al ‘Menor’ para que se ponga en contacto, porque voy a trabajar con línea directa por WhatsApp”, termina diciendo en el audio que ahora está en poder de las autoridades.



Cabe recordar que en la noche del sábado 25 y madrugada del domingo 26 de marzo el Gaula de la Policía le hizo un allanamiento a la celda de ‘Negro Ober’ en la cárcel de Girón, Santander, donde habría grabado los videos, con los que lanzó amenazas contra los comerciantes y autoridades de varias regiones de Colombia, en particular a los de Barranquilla y el Atlántico. Desde el Inpec, se dijo que se encuentra aislado en una celda.