Un año después: así va el juicio por el asesinato de la pequeña Sofía Cadavid, en Antioquia

El asesinato de Sofía Cadavid en Rionegro, Antioquia, en diciembre del años pasado aparentemente a manos de su padre, Diego Cadavid, tendrá un fallo por parte del Juzgado Penal Primero del circuito de Rionegro el próximo 16 de febrero.



Así lo comentó el abogado de la defensa, Hugo Mejía, quien agregó que se darán a conocer los alegatos de conclusión.



El día que Sofía falleció se encontraba dando un paseo con su padre, quien horas después fue encontrado deambulando en las calles del municipio, aseguro estar desorientado y le indicó a la Policía donde estaba el cuerpo sin vida de la menor.



Medicina Legal estableció que la niña de 18 meses había sido drogada y asesinada por asfixia mecánica y un golpe en la cabeza, sin embargo no se determinaron los detalles del recorrido de Cadavid, desde que recogió a la menor, hasta que fue encontrado presuntamente desorientado.

Tal como lo comentó el abogado de la familia, a RCN radio: "lo único que faltó fue la desaparición forzada. Medicina Legal me dio la razón, porque una prueba dijo que él había drogado a la niña para poder matarla".



Y agregó que: "El sentido del fallo tiene que ser condenatorio, porque en ningún momento la defensa pretendió determinar que él no cometió ese delito. El argumento es que estaba bajo una circunstancia psicológica, pero no se pudo probar porque no tenía un historial clínico que diera cuenta de antecedentes psiquiátricos. El propósito era mandarlo para un clínica".



De ser declarado culpable de homicidio agravado, Diego Cadavid enfrentaría una pena de 37 años, si se le condena por el cargo de feminicidio agravado su condena podría superar los 50 años de prisión.