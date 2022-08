¡Tenga cuidado! Delincuentes bloquean ranuras de cajeros electrónicos para robar en Cali

Grupos delincuenciales en Cali están utilizando bandas metálicas para obstruir los cajeros electrónicos de la ciudad. Así lo evidenció la Policía Metropolitana de Cali, que ha incautado más de diez elementos de este tipo en distintos barrios.



Según las autoridades, hace poco se frustró un robo en uno de estos cajeros automáticos en el barrio Limonar.



El ciudadano ingresó su tarjeta al cajero para realizar una transacción. Sin embargo, al momento de retirar el dinero, se percató de que había una situación anormal, pues la ranura estaba bloqueada.



Ante esto, la persona alertó a las autoridades a través de la línea de emergencia y el cuadrante atendió el caso.



Al realizar la verificación del cajero automático, la Policía encontró que la ranura por donde se extraen los billetes estaba alterada con un objeto de hierro y palos de madera, que no permitía el retiro habitual del dinero.



La Policía de la capital vallecaucana recordó a los ciudadanos algunas recomendaciones para evitar ser víctimas de hurto en los cajeros electrónicos:



- No utilizar cajeros automáticos con mensajes extraños en la pantalla o algún daño en la estructura.



- Antes de introducir la tarjeta, verificar que la ranura donde se inserta esté en perfecto estado, sin obstrucciones, ni elementos desconocidos.



- Corroborar que la persona que está detrás en la fila se encuentra a una distancia prudente y no permitir que nadie se acerque al cajero mientras lo está usando.



- Al finalizar la transacción, confirmar que la pantalla regrese al menú de inicio o de bienvenida.