Rodrigo Londoño pide acciones para evitar asesinato de desmovilizados en carta enviada a Santos

Erika Mantilla

Rodrigo Londoño, excomandante de las Farc y actual dirigente del partido político Comunes, pidió al expresidente Juan Manuel Santos que intervenga para evitar que sigan ocurriendo los asesinatos de guerrilleros desmovilizados en el país.



En una carta, invitó a Santos a evitar la masacre de la que están siendo víctimas los firmantes del Acuerdo de Paz y lamentó que el presidente Iván Duque no haya tomado acciones efectivas para prevenirlos.



"El presidente Duque no puede darnos la mano, eso es un hecho. Quizás sus propias manos estén atadas por influencias de agendas partidistas extremas, o sus manos estén paralizadas frente a tantas otras manos que secretamente promueven la guerra y añoran el espantoso pasado", afirma.



Londoño recordó a Santos su compromiso con la paz y, con base en él, le pide no abandonar a los combatientes de las Farc que creyeron en lo pactado.



Se calcula que fueron 249 los antiguos miembros de ese grupo guerrillero asesinado en todo el país durante el 2020.



"Hoy, el rédito de hacer honor al Acuerdo de Paz no cubre las portadas de los diarios, y la tinta ha sido remplazada nuevamente por sangre. El Nobel de Paz parece lejos en el tiempo y aunque seguramente luce elegante en alguna pared, solo vale si representa la verdad y se renueva. La paz, nuestra paz, se construye en la realidad o se destruye día a día, hora a hora en silenciosas historias de horror", dice.



Londoño le pidió a Santos que se reúna con el presidente Iván Duque para acordar medidas para proteger a los firmantes del acuerdo de paz.



"Reúnase con el presidente Duque y con aquellos que generamos un acuerdo histórico. Hablemos de los desafíos dificilísimos que presenta. Unámonos", agrega.

