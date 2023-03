Revocan orden de captura contra Coronel por omisión en secuestro de policías en Caquetá 

El juez 181 de la Justicia Penal Militar suspendió la orden de captura que había emitido en contra del comandante de la Policía de Caquetá, coronel Javier Antonio Castro, por su presunta omisión al llamado de auxilio de los más de 70 policías que estuvieron secuestrados en San Vicente del Caguán.



Así, el Comandante habría incurrido en omisión por no enviar de manera oportuna los refuerzos de la Policía, para evitar la muerte de un uniformado y el secuestro de los otros 78.



Cabe recordar que esta orden de captura se emitió porque el juez lo citó a indagatoria y el Coronel no asistió, lo que generó una orden de captura facultativa para escucharlo.



Lea aquí: ¡Escalofriante! Hallan tres cuerpos decapitados en Esmeraldas, Ecuador



No obstante, según un comunicado, la medida se revocó “atendiendo a las justificaciones allegadas al despacho por parte del Coronel”. Además, el juez dispuso fijar la nueva diligencia de indagatoria para el próximo 31 viernes de marzo.



El Ministerio de Defensa, por otra parte, defendió que el uniformado no asistió a la citación por una situación de calamidad "por la muerte de su señor padre, además de encontrarse excusado del servicio por afectación de salud".



"El coronel ingresó en la noche del miércoles 22 de marzo al Hospital Central de la Policía Nacional y salió el jueves 23 a las 5:32 horas, con una incapacidad médica por cefalea. Esa misma mañana se excusó ante la justicia por su inasistencia, no obstante, le fue emitida una orden de captura", se lee en un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa.