Revelan los retratos hablados de los presuntos responsables del atentado en Cúcuta

Este miércoles las autoridades revelaron los retratos hablados de tres personas que estarían detrás de las dos explosiones ocurridas, en la mañana del martes, en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta que dejó dos policías y el presunto autor material muertos.



Con la divulgación de las imágenes el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, recordó que existe una recompensa de 100 millones de pesos a quien dé información sobre los responsables de este atentado.



Por otro lado Vargas dijo que aún no se ha logrado identificar al civil muerto en el atentado y añadió que aunque no puede confirmar que el responsable de estos hechos es el frente 33 de las disidencias de las Farc, todo apunta en esta dirección, porque la mayoría de atentados que han ocurrido en este departamento han estado dirigidos por su cabecilla alias ‘John Mechas’, quien “está en Venezuela y hace que las personas vayan a dar instrucciones allá”.



El general Vargas comentó que: "Tenemos tres retratos hablados. Ya construimos una hipótesis, no la puedo revelar aún, se está manejando al interior del grupo élite de investigación de explosiones con el grupo antiterrorismo de la Policía, hay avances importantes que creemos que nos van a llevar a esclarecer totalmente lo ocurrido".



Estos son los tres retratos hablados de los presuntos autores materiales del atentado terrorista de ayer en #Cúcuta, que cobró la vida de nuestros intendentes William Bareño y David Reyes. El GAO-r 33, o disidencias de las extintas Farc, sería responsable de esta acción criminal. pic.twitter.com/HaMLahj9rr — General Jorge Luis Vargas Valencia (@DirectorPolicia) December 15, 2021

¿Contaban con protección?

El director de la policía también comentó la denuncia que realizó durante una entrevista en la W Radio Belkys Báez, la viuda de William Bareño, uno de los intendentes fallecidos en el lugar de los hechos.



Báez, aseguró que él no contaba con la protección necesaria para desactivar la bomba en Cúcuta: "No firmaron las cartas para entregarles equipos, porque no había equipos. El robot estaba dañado, el traje no lo tenían y no sé a quién le corresponde decidir cuándo entregarles dotación. Pero todo eso ahora es tema de investigación".



Respecto al señalamiento, el General aseguró que: "Tenían los elementos, estaba el robot, estaban los ganchos, estaba el cañón de agua. Estamos revisando lo que pasó porque estaban todos los elementos que se requieren para ese tipo de eventos".



Aún no se conoce cuál era el objetivo del atentado, sin embargo continúan las investigaciones, según indico el General Vargas.