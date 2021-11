Reportan disparos cerca de centro comercial del sur de Cali en la noche de este martes

Momentos de pánico vivieron algunas personas que estaban en el centro comercial Jardín Plaza, ubicado en el sur de Cali, luego de que se escucharan disparos en cercanías del sitio, en la noche de este martes.



Aunque inicialmente a través de redes sociales se había reportado que el hecho se presentó en el interior del establecimiento, la Policía aclaró este miércoles lo sucedido.



"Pasadas las 9:00 p.m. del 2 de noviembre, la ciudadanía reportó una situación de alteración de la tranquilidad por disparos en un barrio de la comuna 17. Tan pronto como se conoce el caso, unidades del modelo nacional de vigilancia por cuadrantes hicieron presencia en el lugar", indicaron desde la Policía Metropolitana de Cali.



Según el reporte de las autoridades, en el hecho estuvieron involucrados cinco hombres que habrían acordado una cita en la Urbanización Valle del Lili para el pago de un dinero.



"De acuerdo a la información aportada por los implicados, en momentos en que realizaban la transacción, sujetos a bordo de una motocicleta habrían atacado con arma de fuego a quienes recibían la suma en efectivo", indicaron desde la Policía.



Esta situación llevó a que los cinco hombres ingresaran en sus vehículos al parqueadero del reconocido centro comercial.



"En el lugar se encontraban unidades del Ejército Nacional, pertenecientes a un esquema de seguridad, quienes se percatan de una situación anómala y accionan sus armas de dotación para contener una posible afectación a la seguridad", indicaron.





Los cinco hombres fueron conducidos a instalaciones policiales, donde fueron identificados y les fueron aplicados por comportamientos contrarios a la convivencia.



"Uno registraba antecedentes por hurto en menor cuantía y otro, un prontuario criminal por homicidio, porte ilegal de armas de fuego y violencia intrafamiliar", revelaron desde la Institución, y dijeron que no hubo personas capturadas puesto que no se registró ningún delito.



Por otra parte, los vehículos fueron inmovilizados ya que no contaban con revisión tecnicomecánica vigente. Las autoridades investigan si el pago del dinero estaba relacionado con algo ilícito.



"Eso está en proceso de investigación, teniendo en cuenta que algunos de los ciudadanos manifestaron sobre una posible extorsión que les estaban realizando; pero otro manifestó que era un dinero que le estaban adeudando. Eso entra dentro del proceso investigativo por parte de nuestro personal de Policía Judicial para esclarecer cuál era la verdadera intención de estas personas", indicó el coronel Édgar Vega Gómez, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali.



Indicó que las personas no interpusieron denuncia por el presunto delito de extorsión y recalcó que no hubo balacera dentro del centro comercial y que los hombres conducidos no portaban armas de ningún tipo.