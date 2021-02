¿Quién era alias 'Marihuano', cabecilla del Clan del Golfo abatido en Chocó?

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Nelson Darío Hurtado alias 'Marihuano', de 49 años, quien fue abatido en Riosucio, Chocó, en la tarde de este domingo, era uno de los hombres de confianza de Dairo Antonio Úsuga alias 'Otoniel', máximo jefe del 'Clan del Golfo'.



El golpe, a juicio del presidente Iván Duque, evidencia que están cerca del jefe del clan que hoy tiene quebrantos de salud y que además está siendo cercado por las autoridades.



La neutralización de alias 'Marihuano' se registró en el marco de la Operación Agamenón, esa misma que en el mandato del expresidente Juan Manuel Santos lideró el hoy director de la Policía, general Jorge Vargas y con la que se propusieron acabar con dicha estructura ilegal.



'Marihuano' fue ubicado porque algunos integrantes del Clan lo reportaron a las autoridades, entre ellos su hombre de confianza, de ahí que a través de infiltraciones durante varios días, tropas del Ejército Nacional y un equipo especializado de inteligencia de la Policía dieran con su paradero.

El hombre de confianza de 'Otoniel' no cayó solo, como todos los de su condición criminal contaba con un anillo de seguridad que combatió hasta último minuto a cambio de salir triunfante de esa situación, sin embargo, no lo lograron.



En la operación cayeron tres de sus hombres de confianza quienes portaban dos fusiles, una pistola, material de intendencia y de dispositivos de almacenamiento que actualmente están en manos de autoridades de inteligencia evaluando el material allí consignado.

¿Quién era 'Marihuano' en el Clan?



El hoy abatido era uno de los hombres más cercanos a 'Otoniel'. Solía vivir en la selva. Para despistar a las autoridades, cuando no estaba inclaustrado en la selva solía pasar desapercibido usando viviendas en los municipios de San Pedro de Urabá y Necoclí (Antioquia).



Como segundo al mando de la estructura de 'Otoniel' no le gustaba que los integrantes fueran consumidores de estupefacientes, y castigaba o realizaba juicio de guerra a quien fuera sorprendido haciéndolo.



'Marihuano' era miembro del denominado 'Estado Mayor' del Clan, estructura que hoy cuenta con más de 1.640 integrantes en armas. Se desempeñaba como cabecilla de finanzas y cabecilla principal de la Estructura Central de Urabá Juan de Dios Úsuga.



Las orientaciones del máximo jefe de la organización llevaron a 'Marihuano' a estar ubicado en el Urabá chocoano durante junio de 2018, días después de que fue designado como el segundo al mando tras la neutralización de alias 'El Indio'.



Tenía la misión de consolidar el tráfico de estupefacientes en la región y paralelamente fortalecer las zonas de injerencia de la organización criminal ante intenciones de expansión del ELN en estos territorios.



Era el encargado de potenciar la producción de cocaína, además del tráfico y comercialización de estupefacientes con mercados internacionales empleando rutas clandestinas hacia Centroamérica y Europa, traficando alrededor de seis toneladas mensuales. Así mismo, era el responsable de coordinar acciones criminales en contra de la Fuerza Pública en la región del Urabá.

Nelson Darío Hurtado, alias 'Marihuano', era el segundo al mando del 'Clan del Golfo'.

Prontuario judicial



'Marihuano' era requerido mediante cuatro órdenes de captura y tres sentencias condenatorias por los delitos de extorsión, desplazamiento forzado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, homicidio, terrorismo y secuestro.



El 18 de marzo del 2010, se fugó del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Apartadó (Antioquia), en donde se encontraba por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, tráfico de estupefacientes y porte de armas de fuego.



En 2014, 'Marihuano' fue incluido en la lista Clinton por orden del Gobierno estadounidense. El hoy abatido estuvo bajo de la lupa de las autoridades extranjeras luego de que hiciera parte de las AUC en cabeza de Carlos Castaño quien lo dio a conocer en el mundo del crimen y lo inició en la renta ilícita del narcotráfico.



'Marihuano' tenía una trayectoria criminal de más de 20 años y las autoridades ofrecían por su cabeza más de 500 millones de pesos.

¿Será reemplazado?



Para el experto en seguridad Jhon Marulanda, si bien el golpe al 'Clan del Golfo' es un gran logro para las Fuerzas Militares y la Policía, esto no resulta ser un avance para erradicar por completo la estructura.



"La neutralización es efectiva y se debe reconocer por su esfuerzo a la fuerza pública pero evidentemente no es un golpe a todo ese cartel que ha venido consolidándose en el país a través de los recursos que le da el narcotráfico", dijo.



De acuerdo con Marulanda, desestructurar la organización criminal es una tarea de mucho tiempo, esfuerzo y compromiso político. "Esto es otro episodio más dentro de la carrera delictiva del Clan y los éxitos de la Policía".



El experto no descarta que alias 'Marihuano' sea reemplazado rápidamente por otro de los cabecillas que hoy son hombres de confianza de 'Otoniel'.



"Seguramente será reemplazado rápidamente por algunos de los otros miembros de ese cartel que han aprendido a tener línea de mando que les permita reemplazo de jefes sin necesidad que se desate una lucha de poder entre ellos", aseguró.