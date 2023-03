Procuraduría formula cargos a Rodolfo Hernández por injurias contra servidores públicos

Por realizar manifestaciones injuriosas en contra de servidores públicos y por hacer referencias irrespetuosas sobre un ciudadano, la Procuraduría General de la Nación abrió pliego de cargos al excandidato presidencial y exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez.



Según lo investigado por la Procuraduría, en algunas de las emisiones del programa ‘Hable con el alcalde’, emitido por la red social Facebook, así como en entrevistas en medios de comunicación, Hernández habría hecho señalamientos injuriosos en contra del entonces gobernador de Santander, Didier Tavera; el diputado del mismo departamento, Edgar Suárez Gutiérrez; el subcontralor de Bucaramanga para la época, Héctor Rolando Noriega, y el cuerpo de bomberos de la ciudad.



Para la Procuraduría, Hernández, pudo afectar “los derechos de los servidores públicos a los que se refirió, al invadir incluso la esfera de su vida personal y familiar, sin respeto alguno de su intimidad, de su dignidad, buen nombre e imagen ante la comunidad, y sin considerar que, aun tratándose de funcionarios públicos, la información debía tener un mínimo de plausibilidad y cumplir con condiciones básicas de veracidad y credibilidad”.



Agregó que, con los aparentes señalamientos, el exfuncionario al parecer no solo buscaba “descalificar el ejercicio de las funciones públicas que ellos tenían, sino, además, generar el rechazo contra ellos por parte de la ciudadanía y el respaldo a su proyecto político”, precisó la Procuraduría en el pliego de cargos.



Hernández también tendrá que responder por los presuntos tratos irrespetuosos contra el ciudadano Fernando Martínez Arenas, de quien habría dicho en el mismo programa institucional que era un “vago sin sueldo”, que “deberían medicarlo” y “tocaba que lo llevaran al médico”.



En el mismo pliego de cargos y por hechos diferentes, pero de la misma naturaleza, la Procuraduría ordenó el archivo por otras manifestaciones realizadas en el mismo programa, porque se demostró que no había prueba concluyente o lo que afirmó no tenía una connotación disciplinaria.