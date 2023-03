Primer homicidio de marzo: un hombre fue asesinado en el barrio El Caney de Cali

Esta mañana se presentó el que sería el primer homicidio de marzo en Cali. En video quedó registrado el momento en el que un hombre ataca, frente a un local comercial del barrio El Caney, a otro sujeto que se desplazaba por el sector.



Los hechos ocurrieron en la calle 42 con carrera 83 C. Hasta el momento las autoridades no han confirmado la identidad de la víctima pero se confirmó el hecho y se presume que tenía entre 45 y 50 años de edad.



Lea también: Homicidios en Cali se redujeron 19.5% en febrero; la cifra final fue de 70 asesinatos



El hombre fallecido llevaba un maletín atravesado y vestía una camisa negra. Al parecer, iba caminando mientras escribía en su celular y fue sorprendido por el sicario.



Por las imágenes que se pueden ver en el video, el victimario vestía gorra roja, jean azul y camiseta blanca y luego de disparar abordó una motocicleta que era conducida por otro hombre y abandonaron el lugar.



Hasta el momento la Policía Metropolitana de Cali no ha ofrecido ningún tipo de recompensa por este homicidio que ocurrió en el sur de la ciudad.