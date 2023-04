Parlamento de Malasia deroga la pena de muerte automática para determinados delitos

El parlamento de Malasia aprobó el lunes una ley que suprime la pena de muerte automática para ciertos delitos, una medida que las ONG calificaron de "paso significativo" para el sudeste asiático.



Hasta ahora las condenas por algunos delitos, como asesinato y tráfico de drogas, conllevaban automáticamente la pena de muerte, lo que no dejaba margen de maniobra a los jueces.



La nueva ley no suprime la pena de muerte, pero da a los jueces la opción de condenar a los delincuentes a largos periodos de prisión bajo ciertas condiciones.



"No podemos ignorar arbitrariamente la existencia de un derecho inherente a la vida a cada individuo", declaró el viceministro de Justicia, Ramkarpal Singh, ante la cámara baja del parlamento.



Aunque desde 2018 rige en Malasia una moratoria de las ejecuciones, los tribunales siguen dictando condenas a muerte.



El texto aún debe ser validado por el Senado, lo que debería hacerse sin dificultad.



El director para Asia de Human Rights Watch, Phil Robertson, calificó la medida de "importante paso adelante para Malasia", con la esperanza de que pueda tener un efecto dominó en otros países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).



"Malasia debería mostrar su liderazgo animando a otros gobiernos de la Asean a reconsiderar el uso que hacen de la pena de muerte, empezando por Singapur, que recientemente ha llevado a cabo una serie de ejecuciones tras el covid" afirmó.