"O todas las disidencias acatan el cese bilateral, o el Gobierno no podrá sostenerlo": MinDefensa luego del Consejo de Seguridad en Cali

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, advirtió a todas las estructuras que hacen parte de las disidencias de las Farc que deben acatar el cese al fuego acordado con el Estado Mayor Central, de lo contrario el Gobierno Nacional no podrá mantener el cese bilateral.



"O todas sus estructuras acatan el cese bilateral que se ha acordado, o el Gobierno no podrá continuar sosteniendo ese cese, porque con el pretexto de ser solo una parte del Estado Mayor Central, no se puede tolerar que se continúen realizando las actividades que ya se han evidenciado", infirmó el ministro Velásquez.



El ministro se refirió particularmente a la estructura 'Jaime Martínez': “Estar dentro de esa organización con la que igualmente se acordó el cese bilateral, el Estado Mayor Central, sin embargo, sigue generando hechos de violencia contra la población, sigue desarrollando actividades de extorción conocidas ampliamente en esta región y que eso supone una definición real del Estado Mayor Central”, afirmó Velásquez a medios.



El anuncio del Ministro de Defensa se dio en el marco del Consejo de Seguridad, desarrollado en Cali, debido a los últimos hechos de violencia que se han registrado en el departamento del Valle, durante el mes de diciembre.



El último hecho de violencia ocurrió en el municipio de Jamundí, donde un artefacto explosivo detonó el pasado miércoles en un supermercado, dejando a dos personas lesionadas. Hombres pertenecientes a la estructura Jaime Martínez, serían los responsables de este atentado.



Lea aquí: Ataque con granada dejó un indígena muerto y tres heridos en Caldono, Cauca

El jefe de esta cartera recordó que el cese bilateral no significa la suspensión de actividades por parte de la Fuerza Pública y la Policía Nacional en todo el territorio colombiano.



"Hemos recalcado que un cese bilateral al fuego, no es un cese en las actividades de las Fuerzas Armadas. No es una suspensión en las acciones que en cumplimiento de la Constitución y la ley tienen que desarrollar las Fuerzas Militares y Policía Nacional en la represión del delito", añadió Velásquez.



Durante el Consejo de Seguridad en el que participó la Cúpula Militar y de Policía, la gobernadora del Valle, los alcaldes de Cali, Jamundí, representante de la Fiscalía, Defensoría entre otros, se concluyó que el narcotráfico se encuentra en el centro de todas las violencias que se producen en el departamento del Valle, en Cali y en Jamundí, "es necesario profundizar en los tres elementos de combate al narcotráfico que ha venido diseñando este Gobierno, en cuanto a su producción, exportación y la obtención de las riquezas que derivan de esta actividad ilícita", continuó Velásquez.



Es por esto que las autoridades del Valle anunciaron que se aumentarán las operaciones militares en el territorio para combatir el narcotráfico y el contrabando en el departamento.



El ministro de Defensa recalcó en la necesidad de continuar desarrollando actividades contra el narcotráfico y profundizando la represión al contrabando.



"Hemos definido que con todo esto, las acciones de Fuerzas Militares y de Policía tienen que profundizarse en el departamento y hay que tomar unas acciones concretas en los sentidos que he señalado para controlar las actividades ilícitas y poder generar espacios de tranquilidad y seguridad a la población", dijo el jefe de la cartera de Defensa.



Finalmente, Velásquez se refirió a los hechos de violencia perpetrados a una comunidad indígena del Cauca, por parte de las disidencias de las Farc, donde cuatro indígenas fueron heridos, entre ellos una menor de 13 años, por lo que dijo que ya las Fuerzas Militares hacen presencia en la zona, "se ha tenido ahora un control del territorio y se están desarrollando las acciones propias de las Fuerzas Militares para impedir que hechos de esta naturaleza vuelvan a repetirse".