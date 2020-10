No paran las llamadas telefónicas para estafar y extorsionar

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Aunque se ha presentado una disminución en el número de denuncias por el delito de extorsión, la práctica de este, sobre todo en época de pandemia, sigue siendo una preocupación para las autoridades, pues hay un subregistro que indica que mucha gente no denuncia y termina siendo víctima.



Sin embargo, tanto la Fiscalía como la Policía han dado golpes a las estructuras dedicadas a este delito. Solo el fin de semana pasado, en la operación ‘Faraón’ y realizada en todo el país, se logró detener a 307 personas por presuntamente estar vinculadas en secuestros y extorsiones.



Según el Censo Delictivo de la Fiscalía, dentro del periodo 1 de enero y 1 de octubre, tanto del 2019 como del 2020, el delito de extorsión en todo el territorio nacional presenta una reducción del 25%, teniendo en cuenta que durante 2020 se han creado 4861 noticias criminales (denuncias), frente a 6464 en 2019.

Puede leer: Asesinan a un hombre al interior un restaurante en el barrio Nueva Floresta

Pese a la baja del delito, cabe destacar que, del total de las 4861 denuncias por extorsión, la modalidad más frecuente durante la pandemia es la llamada telefónica, con un 51% (2464), a través de redes sociales el 24% (1161), personal 22% (1092) y panfleto 3% (144).Situación en Cali y Jamundí.



El pasado domingo 4 de octubre, un comerciante de 30 años fue rescatado por unidades del Gaula de la Policía Metropolitana de Cali en conjunto con la Fiscalía. El hombre había sido secuestrado en el centro de la ciudad cuando, al parecer, realizaba transacciones comerciales.



“La víctima estaba retenida en una vivienda del barrio La Flora, en el norte de la ciudad. Fue sometido a lesiones físicas y tortura psicológica como método de presión para conseguir la suma de 100 millones de pesos a cambio de su liberación”, explicó el general Manuel Vásquez, comandante de la Policía de Cali, e invitó a la ciudadanía a seguir el llamado del Gaula: ‘Yo no pago, yo denuncio’.



Y es que en la capital del Valle, según el programa Cali Cómo Vamos, entre enero y septiembre de este año, en la ciudad se presentaron 334 denuncias por extorsión, 40 casos menos que el mismo lapso del año anterior. En ese tiempo, la llamada fue la modalidad de extorsión más utilizada, con 113 denuncias, seguida de redes sociales, extorsión directa y carta extorsiva, entre otras.



Las denuncias se han registrado en el área metropolitana de Cali, incluido Jamundí, donde el martes pasado se conoció la denuncia de tres personas del sector de Alfaguara, que vienen siendo extorsionadas por medio del boleteo de grupos o personas que dicen ser de estructuras armadas ilegales.



Al respecto, el capitán Cristian Rozo, comandante del Gaula de la Policía Metropolitana de Cali, dijo que se viene trabajando fuerte en el tema de la prevención.



“Pese a la disminución del delito, ocurre también que hay varias personas que no denuncian, muchas veces por temor, pues puede existir de por medio una amenaza o incluso porque los extorsionistas se pueden hacer pasar por miembros de guerrillas. Pero es bueno que la gente sepa que en esta parte del país son integrantes de grupos delincuenciales que buscan incautos para hacerlos caer en sus trampas”, explicó Rozo.



Asimismo, el Capitán aseveró que “la mayoría de las extorsiones que se dan en Cali son bajo la modalidad de extorsión carcelaria, que llaman y se hacen pasar por grupos que ofrecen a comerciantes y demás seguridad a cambio de dinero para que no corran ningún tipo de peligro”.



“Pero hay muchas modalidades de estafa y extorsión, como la famosa ‘tío-tía’, entre otras. Acá lo importante es no tragar entero y denunciar de inmediato al 123 o al 165. También en la sede del Gaula, en el barrio Alameda, detrás del Comfandi de La Quinta”, concluyó el oficial.

Formas

​

En Colombia existen muchas modalidades de estafas y extorsión, la mayoría se hacen por llamadas telefónicas.



Está el que se hacen pasar por Tío - Tía o algún otro familiar.



También: Sí, buenas, para un servicio; Feliz ganador; Falsas ofertas de empleo y préstamo; Llamada carcelaria; Falso alquiler de inmuebles; Mensaje por WhatsApp; Redes sociales o Sexting.