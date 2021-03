Memorias del conflicto armado: cifras de la guerra en Colombia en los últimos 54 años

User Admin

En representación de las víctimas, Pastora Mira, habitante del municipio de San Carlos, Antioquia, uno de los más afectados por el conflicto entre la guerrilla y los paramilitares, dijo que espera que el informe "no sea letra muerta, no se reduzca a un archivo en una biblioteca pública del país", sino que sirva para iniciar una tarea de reivindicación a las víctimas. Pastora Mira enfatizó que "la entrega de este informe no es la conclusión de una tarea, sino que es apenas el comienzo de una en que se buscará la verdad, la reparación y, sobre todo, la no repetición de los hechos de violencia que hemos padecido". Terminó su intervención diciendo que la elaboración de informe "no se basa en la memoria como un lastre del pasado", sino que se usa "como un faro de luz hacia el futuro".