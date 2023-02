Masacre en la Sierra Nevada : cuatro muertos y dos heridos por ataque armado

Hay consternación y temor en la Sierra Nevada de Santa Marta por una masacre que se presentó en la madrugada de este viernes en la vereda El Trébol, a más de una hora del municipio de Ciénaga, Magdalena.



Cuatro personas fueron asesinadas y otras dos resultaron heridas en medio de esta incursión armada en el departamento del Magdalena. Según se conoció, las víctimas estaban durmiendo cuando hombres desconocidos los atacaron a tiros.



El hecho ha causado terror en la zona, pues los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en hamacas y con aparentes signos de tortura.



Deiber Billares Tovar, Héctor de Jesús Pérez Bohórquez y Eduar Vertel son los nombres de tres de las víctimas, el último hombre aún no ha sido identificado.



En este hecho armado también resultaron heridos dos jóvenes, de 21 y 26 años, que fueron llevados a un centro hospitalario del municipio de Fundación, Magdalena.



Por el momento, se sabe que estas seis personas fueron víctimas de un ataque armado cuando dormían en la madrugada.



Una versión de las autoridades conocida por Semana indica que “estas personas, al parecer, trabajaban en una mina de extracción ilegal de oro ubicada en esta jurisdicción”.



El coronel Edwin Andrés Cano, comandante del batallón Alta Montaña Número 6, aclaró a Semana que el hecho no está relacionado con enfrentamientos entre grupos criminales o ilegales.



“Al parecer, se trata de un hurto y sí podemos confirmar que no se trata de una confrontación armada por parte de los grupos como AGC Clan del Golfo o Los Pachenca”, aseguró el comandante del Ejército.