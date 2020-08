Mafias estarían tras masiva invasión en vía Buga - Buenaventura

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Gran preocupación y alerta manifestaron los moradores y propietarios de predios en los municipios de El Darién y Restrepo, cerca al lago Calima, por la presencia masiva de al menos 200 cambuches a orillas de la vía Buga - Buenaventura.



Según las autoridades locales se trata de ocupaciones ilegales que se hicieron en predios que son propiedad del Instituto Nacional de Vías, Invías, y que están ubicadas principalmente en tres sectores que son jurisdicción del municipio de Restrepo.



En una visita que realizó El País a la zona, pudo constatar que la primera ocupación se edificó en el sector de Santa Bárbara, a la altura del kilómetro 76 de la vía Buga - Buenaventura; la segunda, en el kilómetro 81 del corredor, en el sector de Serranía y, la tercera, en el kilómetro 83, sector de Puertanegra.



Según versiones recogidas en la zona, las invasiones se hicieron de manera consecutiva los días 22, 23 y 24 de julio bajo los mismos parámetros: llegaron masivamente grupos familiares, vecinos y conocidos; después cercaron con guaduas y cintas amarillas lo que arbitrariamente catalogaron como “sus predios” y, posteriormente, en ellos comenzaron a levantar sus cambuches.



El representante Christian Garcés denunció ante Policía y Fiscalía estos asentamientos ilegales.



“En fotos y vídeo quedaron registrados varios cambuches que se han instalado en los costados de la vía que comunica a Buga con Loboguerrero. En los asentamientos se han encontrado nacionales y ciudadanos venezolanos que han improvisado todo tipo de construcciones informales”, manifestó Garcés luego de constatar varias denuncias hechas por la comunidad que habita en la zona.



El congresista agregó que pidió a las autoridades, a la Gobernación del Valle del Cauca y a Migración Colombia, un plan de articulación con las Alcaldías de Calima Darién y Restrepo, para frenar las construcciones que se vienen haciendo de manera ilegal a borde de carretera.



“Se han identificado varios puntos donde tenemos un notorio crecimiento de asentamientos irregulares en la vía Buga – Loboguerrero, específicamente en el tramo entre los kilómetros 82 y 96. Hoy he puesto este hecho en conocimiento de las autoridades competentes, de manera que podamos hallar una forma de intervenir integralmente esta situación, que, sin duda alguna, se ha convertido en un factor que altera la seguridad en la zona, y viene desdibujando el potencial que Calima presenta como atractivo turístico nacional e internacional”, expresó el representante a la Cámara por el Valle.

Ante el panorama en la zona el congresista insistió en la creación de un equipo o estrategia especial, cuyo objetivo sea reaccionar de manera inmediata ante las denuncias que la comunidad haga sobre invasiones en este sector del Valle.



Por su parte, Armando Vélez, alcalde del municipio de Restrepo, aseguró que esta situación de invasión no puede ser posible, por lo que las familias que viven en esos asentamientos deberán ser desalojadas.



“Ya Invías nos hizo formalmente la solicitud para hacer el procedimiento de restitución de esos espacios. La diligencia, que se realizará el próximo jueves, la haremos con todas las garantías para que no vaya a haber riesgo de que se puedan vulnerar los derechos de las familias. Para eso, vamos a tener la presencia de Bienestar Familiar, de la Comisaría de Familia del municipio, de la Personería y también de la Policía y del Esmad”, indicó Vélez.



Además, el Mandatario agregó que una de las hipótesis es que tras estas invasiones puede haber mafias o “intereses de personas que se vuelven muy hábiles en sacar provecho de este tipo de situaciones”.



Y agregó: “Restrepo es un municipio muy tranquilo y aquí no hay mayores sobresaltos en temas de seguridad, ni orden público ni de toma de vías. El caso de estas invasiones es muy atípico y por eso creemos que sí puede haber una o varias personas que, tras bambalinas, tenga algún liderazgo en estas invasiones”, manifestó.



Según versiones de algunas personas que se encontraban en estos asentamientos muchos de quienes llegaron al lugar esperan ayudas del Gobierno Nacional ya que durante la pandemia se han visto afectados.