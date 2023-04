Los 'dragones' que extraen oro de El Dorado colombiano

Como portaaviones varados en la grava, sus restos ennegrecidos por las llamas yacen aquí y allá a lo largo de los ríos. En el noroeste de Colombia el Gobierno libra una batalla sin cuartel contra las dragas utilizadas para la extracción ilegal de oro.



Los mineros usan estos monstruos de hierro, conocidos como 'dragones', para desviar ríos y excavar en su lecho, destruyendo el medio ambiente y, según autoridades, financiando el crimen organizado.



La campaña militar para su destrucción con explosivos suscita una fuerte hostilidad por parte de las comunidades en el municipio de El Bagre, en el corazón del Bajo Cauca, una región históricamente rica en oro, donde numerosos mineros subsisten de la explotación informal.



Desde principios de marzo protestan con cortes de rutas y actos de vandalismo. Según el Gobierno, detrás del llamado Paro Minero está la mayor banda narco del país, el Clan del Golfo.



Lea También: Durante el Jueves Santo fueron asesinados tres hombres en Cali, uno de ellos en el sur de la ciudad



“No tenemos nada que ver con estos grupos”, reclama el líder gremial Luis Campo, vestido con camisa de flores entreabierta que deja ver un crucifijo dorado, mientras recalca: “Somos mineros de la zona”.



“Nada más que hacer”

A sus 32 años, Luis representa a 20 mineros que “están sufriendo muchas necesidades” por la incineración de su draga en un operativo del Ejército.



“No queremos seguir siendo perseguidos por el Gobierno. Queremos llegar a un proceso de legalización donde podamos trabajar libremente, sin miedo”, reclama.



Antiguo bastión de los paramilitares de extrema derecha en los años 90, la región es hoy feudo de sus herederos del Clan del Golfo, el cartel más poderoso del país, con el que el presidente Gustavo Petro acaba de romper una tregua de cese al fuego.



Con la subida de los precios y del dólar, el Bajo Cauca vive una nueva fiebre del oro: hombres pobres con su tradicional batea, potentes excavadoras amarillas y dragas imponentes se reparten los ríos. El gremio se dice “víctima” de extorsión por parte del Clan, y no cómplice de la organización como señala el Gobierno.



“Aquí no hay más nada que hacer si no es minería”, dice Campo. En El Bagre no hay “siembras” ni “ganado”.



En las últimas dos décadas, la minería ilegal deforestó unas 70.000 hectáreas solo en el departamento de Antioquia, donde está el Bajo Cauca. Según la autoridad local, la depredación del bosque pasó de 10.000 hectáreas perdidas en 2021 a 15.000 en 2022.