Leve aumento de homicidios en primer trimestre del año en Cali

Jhon Edward Montenegro Jimenez

En marzo pasado, en Cali se registraron 88 homicidios, de acuerdo con el informe preliminar de la Secretaría de Seguridad y Justicia. La cifra, si se compara con el mismo mes del año anterior, representa un aumento del 27% en el número de casos. Es decir, hubo 19 muertes violentas más.



El análisis de las autoridades también indicó que la Comuna 13, ubicada en el suroriente de Cali, en lo corrido del año es la zona que ha presentado el número más alto de casos, con un total de 29 homicidios, o sea, un incremento del 11,5%, con respecto al mismo lapso del año pasado.



Asimismo, el informe explicó que son los fines de semana donde siguen ocurriendo la mayoría de los asesinatos, sobre todo los días sábados, y pese a las restricciones por la pandemia.



Por ejemplo, en el segundo fin de semana de marzo, donde se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, hubo nueve muertes violentas en la capital del Valle, según el reporte de la Policía Metropolitana de Cali para esa fecha.



Uno de los homicidios de más impacto el mes pasado fue el de Jefferson Noriega, un joven estudiante de Univalle, quien perdió la vida en medio de un presunto asalto.



Por el hecho, incluso, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció que entregará hasta $20 millones de recompensa por información que permita la captura de los autores del asesinato del joven.



Ospina dijo en su momento que “cada muerte violenta conmueve y duele. Lo ocurrido con el talentoso Jefferson Noriega, estudiante univalluno de 21 años, no puede quedar en la impunidad”.

Otro asesinato, ocurrido el 11 de marzo, fue el de Jorge Humberto García Ríos, de 27 años, quien fue atacado, presuntamente, por un grupo de hinchas, luego de terminado el clásico entre el Deportivo Cali y el América.



En total, entre enero y marzo de este año, en Cali se registraron 243 homicidios, dos casos más que en el primer trimestre del año pasado. Es decir, una diferencia del 0,8%.



De acuerdo con las autoridades, durante el primer trimestre de este 2021 hubo 15 asesinatos de mujeres, que representan el 6% del total de homicidios registrados en ese periodo, de los cuales 3 están clasificados por la Fiscalía como feminicidios.



Además, el Observatorio de Seguridad de la ciudad, informó que en lo que va del 2021, el 37% de los registros de muertes por homicidios no tuvo un móvil identificado.



Sin embargo, “el móvil con mayor frecuencia este año corresponde a los hechos en los cuales la víctima se encontraba inmerso en procesos delincuenciales como microtráfico, extorsión y hurtos”, concluyó el Observatorio.



Al respecto, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Rojas, dijo que para fomentar la construcción “de territorios de vida, aunamos esfuerzos con los diferentes actores para la disminución de homicidios y delitos, garantizando un óptimo Plan de Seguridad Integral que proteja la vida y la integridad de los caleños”.



Esa estrategia que mencionó el funcionario, fue presentada a finales del mes pasado. “El ‘Plan Integral de Seguridad para Cali Agenda 2021’ tendrá tres componentes especiales, además se plantearon 21 temas de alto impacto en la ciudad, los cuales se trabajarán durante el año para construir una ciudad más segura”, acotó.

¿Qué sucedió en el primer trimestre?



Para Alberto Sánchez, experto en seguridad, los asesinatos de este 2021, “en comparación con el año pasado, cuando ciertos factores de restricción permitían una reducción en los homicidios, se deben a la reactivación del comportamiento regular de la ciudad. El Secretario de Seguridad atribuyó a su ‘estrategia’ durante todo el año la reducción de homicidios, cuando realmente este era un comportamiento artificial generado por una crisis”.



Sánchez también dijo que “se debe ser claro en la explicación sobre el rol de la pandemia el año pasado. Será durante los meses de abril y mayo próximos que podríamos ser testigos de un verdadero deterioro en la seguridad, y lo más preocupante es que tenemos casi la misma tasa de homicidios, comparada con al menos los primeros meses del año anterior, bajo restricciones por el covid”.



Aún así, el analista celebró “la existencia de una voluntad por parte de la Administración Municipal para aumentar el presupuesto a la seguridad de la capital del Valle y la implementación de un plan para combatir el crimen”.



A su vez, el experto en seguridad Javier Carranza afirmó que “se debe reconocer la problemática para poder darle una solución. En unos años la ciudad seguirá igual en tanto que no se tomen medidas que generen conciencia por parte de la sociedad civil”.



“Las personas necesitan entender que el sistema está trabajando en pro de la justicia, solo así no tomarán esta por su propia mano. ¿Qué vamos a hacer nosotros para prevenir que sigan ocurriendo estos homicidios? Nuestras dinámicas sociales y culturales han caído al punto que no somos eficientes ante esta problemática”, concluyó Carranza.



Entre tanto, el concejal Juan Martín Bravo aseguró: “Me preocupa la falta de ejecución de la Secretaría de Seguridad y Justicia, donde en el 2020 solamente ejecutaron cerca del 63% del presupuesto, dejando de ejecutar más de $29 mil millones”.



También criticó “el sistema de mantenimiento de video vigilancia de Cali, donde se tenían $8200 millones y se ejecutaron cerca de $3000 millones. Igual que la implementación de mecanismos para prevenir los feminicidios y la violencia de género ha sido baja, y eso deja un sinsabor”.



Bravo reiteró que “la Alcaldía este año anunció la división al presupuesto de la Secretaría de Seguridad y Justicia, pero me preocupa que el del año anterior no lo haya ejecutado y haya usado como excusa la crisis de la pandemia... igual, es positivo que este año se aumente el presupuesto, pero lo será más si este se ejecuta”.



Por su parte, el concejal Fernando Tamayo explicó que “pareciera que el tema de seguridad no está dentro de las prioridades. La gente siente que se pierde la batalla contra la delincuencia. La Policía y las entidades competentes deben de tener más determinación, el Alcalde debe darle prelación a esto”.



“Para mí, el tema de los ‘gota a gota’ es de los principales que se debe trabajar, pues este se ha expandido a la par con la inseguridad, al punto que requiere una intervención ardua por parte de los mecanismos de seguridad”, expresó Tamayo.



De la misma manera, el cabildante Tamayo opinó que “en la ciudad hay una incidencia muy fuerte del narcotráfico, de alianzas grandes con carteles mexicanos. La Policía es insuficiente para asumir este tipo de manifestaciones, por eso es necesario militarizar las comunas para el bienestar y control de la capital del Valle, y para ello se deben tomar decisiones y no ser paliativos”.

Plan de seguridad



El plan de seguridad para Cali contempla varios aspectos, como grupos élite para combatir los delitos.



Habrá una línea, según la Alcaldía, para profundizar las relaciones entre el Estado y la ciudadanía, lo que significa el trabajo interinstitucional, la articulación y la coordinación a nivel local y nacional. Una segunda línea busca que la seguridad se convierta en patrimonio. Y lo tercero es un salto tecnológico contra la criminalidad.