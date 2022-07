La estrategia del Icbf que busca reducir la reincidencia de menores en delitos

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) lanzó la estrategia de Gestión para la Identificación de Riesgos y Oportunidades en Adolescentes y Jóvenes Sancionados (Gira), una apuesta para disminuir la reincidencia de los menores de edad en la comisión de actos delictivos.



“La propuesta de implementación se fundamenta en la incorporación del paradigma de la evaluación y gestión del riesgo y factores protectores en el modelo de atención para los adolescentes y jóvenes en conflicto con la Ley. Esta incorporación significa que, cuando ingresa al servicio del Icbf un adolescente sancionado por un juez, se adelantó con él o ella un ejercicio exhaustivo de estimación de los factores de riesgo y factores protectores presentes, con los cuales se identifica la probabilidad que tiene el menor de reincidir en el delito”, manifestó Lina Arbeláez, directora del Icbf a nivel nacional.



Además, manifestó que posterior a esta estimación de factores de riesgo, a través de Gira se realiza el diseño de planes de intervención ajustados a las características de dichas necesidades y la evaluación periódica que permita identificar la efectividad de las intervenciones.

De acuerdo con cifras del Instituto, la reincidencia en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Srpa) es del 19.9 %. Esto quiere decir que uno de cada cinco adolescentes que ingresan al Srpa recae por algún delito.

El Valle no hace parte de las regiones con las que se iniciará la estrategia del Icbf. No obstante, dada su importancia, se ha considerado la implementación en el mediano plazo.



Actualmente, en el Sistema cerca de 8400 jóvenes están vinculados al Srpa, y de estos, 3341 están privados de la libertad.

Esta estrategia que cuenta con una inversión de cerca de $4100 millones, se implementará este año en 12 regiones: Antioquia, Atlántico, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cauca, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda y Santander.



Aunque el Valle no se encuentra dentro de las regiones en las que se llevará a cabo esta estrategia, se espera que a mediano plazo se inicie la implementación.



“En este momento, el Valle no hace parte de las regionales con las cuales se iniciará la implementación del modelo. No obstante, dada su importancia, se ha considerado que, en el mediano plazo, el Valle sea la regional Icbf con la cual, a través de un ensayo aleatorio controlado (RCT por sus siglas en inglés), se evalúe el impacto de la implementación del paradigma de evaluación y gestión del riesgo y factores protectores”, aseguró la Directora del Icbf.



Según las estadísticas del 2021 de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación, en el Valle fueron aprehendidos un total de 846 adolescentes, equivalente al 11.6 % del total de aprehensiones del año, ocupando el tercer puesto en el mayor número de aprehendidos, solo superado por Antioquia con 1085 y Bogotá con 874 casos.



Los delitos más comunes a los que son vinculados los adolescentes aprehendidos en el departamento son: fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas 25.8%, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 25.4 % y hurto 20.8%.



Cali concentra el 48.5% del total de aprehensiones, según las estadísticas, muy por encima de los municipios de Palmira (9.9%), Tuluá (9.5%) y Buenaventura (6.3%). Sin embargo, en términos relativos al total de adolescentes en cada municipio, Sevilla tiene una tasa de aprehensiones de 68 por cada 10.000 habitantes, seguido por Guacarí (62), Tuluá (55) y El Cerrito (48). Cali tiene una tasa de 31 aprehensiones por cada 10.000 adolescentes, superando la media nacional de 22.

La Policía de Infancia y Adolescencia de Cali aseguró que se espera que junto al Icbf a mediano plazo se llegue a unos consensos y se preste atención en la zona suroriental de la ciudad.



Por su parte, las autoridades de Cali se encuentran realizando estrategias en colegios y parques de la ciudad para que los menores no reincidan en los delitos.



“Estamos llevando a cabo campañas de prevención, a través de las charlas y del Plan ‘Abre tus ojos’, el cual consiste en realizar actividades que permitan a través de la enseñanza mostrar a los menores las conductas que no se deben realizar, y que contribuyan a la formación integral de valores y principios. Con esto se pretende intervenir en los factores originadores de riesgo y las causas facilitadoras de los fenómenos que ponen en situación de vulnerabilidad a los niños, niñas y adolescentes”, puntualizó la teniente Adriana Corrales, jefe de la Oficina de Infancia y Adolescencia de la Policía en Cali.



Además, aseguró que se están realizando charlas en los parques, en las viviendas y en los entornos escolares para evitar que los adolescentes, que son los adultos del mañana no reinciden en los delitos y los que no han cometido, no caigan.