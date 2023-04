John Poulos seguirá en la cárcel: captura por el feminicidio de Valentina Trespalacios fue legal 

La juez 61 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá confirmó que John Nelson Poulos, procesado como presunto responsable del crimen de Valentina Trespalacios, deberá seguir en la cárcel.



Esta decisión se da luego de que la defensa del ciudadano estadounidense aseguraba que su captura era ilegal. No obstante, se determinó que la detención tras su fuga fue legal y que no se le vulneró ningún derecho como alegaba.



“No se puede cuestionar las manifestaciones plasmadas por los policías en los informes suscritos, los cuales muestran que le proporcionaron a Poulos un trato digno sin desplegar actos de violencia desmedida o injustificada”, expresó la juez.



Según se conoció durante la diligencia, la defensa de Poulos mencionó que hubo maltrato por parte de las autoridades, así como lesiones en sus muñecas con las esposas tras la captura.



Sin embargo, el hoy imputado por el crimen de Valentina Trespalacios no se dejó practicar exámenes médicos por parte de la Fiscalía y tampoco su defensa mostró pruebas del presunto hecho de violencia, quedándose en afirmaciones de especulativas.



“La defensa no aportó otros medios de convicción que soportaran el reproche que formuló en contra del uso de las esposas sobre las muñecas del antebrazo del sindicado durante la captura, de manera que dichos cuestionamientos se quedaron en meras postulaciones carentes de respaldo”, aseguró la juez de la diligencia.



Igualmente, se determinó con informes de Policía, Interpol y autoridades norteamericanas que, tras su expulsión del territorio panameño, John Poulos fue capturado acorde a la normatividad legal vigente, incluido un traductor para que entendiera el proceso que se llevaba a cabo.



Esta decisión se conoce días antes que la Fiscalía acuse formalmente a Poulos por el crimen de valentina Trespalacios ocurrido el pasado domingo 22 de enero de 2023.



Tras las pruebas recopiladas en el apartamento 802 de un edificio ubicado en el norte de Bogotá, donde se habría cometido el crimen, para posteriormente doblar el cuerpo de la mujer en una maleta de viaje y tirarla en un contenedor de basura, el ente investigador pedirá la condena de más de 35 años contra Poulos por los delitos de feminicidio y ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio.



Se espera que en las próximas semanas se realice el agendamiento para las próximas audiencias de continuación del proceso que ya ha tenido varios traspiés en los que se incluye renuncias de abogados por amenazas, problemas de traducción, entre otros.