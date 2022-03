Hacinamiento, el eterno problema de la cárcel Villahermosa que tiene más de 4.500 recluidos

El personero de Cali, Harold Andrés Cortés, manifestó su preocupación frente a las cifras de hacinamiento en el centro penitenciario de Villahermosa en Cali. Este lugar tiene una capacidad para 2046 internos, sin embargo actualmente se encuentran recluidos 4513 personas, de ellas 2854 son condenados y 1659 sindicados. Todo esto representa un 110 % de hacinamiento.



“En el establecimiento carcelario y penitenciario de Villahermosa y en las estaciones de Policía continúa el hacinamiento. En Villahermosa hablamos de aproximadamente un 110 %, y en las estaciones de Policía de la ciudad esta cifra llegaría al 370 % de población privada de la libertad”, aseguró Cortés.



Frente a esta situación, la Personería de Cali afirmó que de la mano del ministro de justicia, Wilson Ruiz, se ha trabajado en busca de reducir el hacinamiento en el establecimiento penitenciario de Villahermosa. Tan solo el año pasado se logró trasladar a 600 personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios del país, pasando de un 300 % de hacinamiento a 110 %.



Además, se han estado realizando constantes visitas a las estaciones de Policía de la ciudad donde se ha encontrado que las condiciones en las que estas personas se encuentran son inhumanas. Asimismo se ha dado seguimiento e instrucciones claras para iniciar un trámite oportuno, para que los reclusos cumplan sus condenas en unas situaciones un poco más dignas.



A nivel nacional el panorama no es diferente, de acuerdo a cifras del Inpec y el Ministerio de Justicia hasta el 23 de febrero la población intramural era de 97.260 personas, cuando en todo el país hay capacidad para tener 80.647, lo que representa una sobrepoblación de 16.613 y que se refleja en un hacinamiento del 20,6 %.

La Personería de Cali indicó que aunque se ha reducido el nivel de hacinamiento, se debe velar por la dignidad humana y la salud.

La situación en las estaciones de Policía no solo es un problema de hacinamiento, también se han presentado quejas en cuanto a la alimentación. Según denuncian los reclusos los alimentos llegan a deshoras y en mal estado, motivo por el que muchas veces se han negado a recibirlos. Dicha situación fue remitida al Ministerio de Justicia en un informe por parte de la Personería de Cali.



Debido a esto, la Personería ha convocado diferentes mesas de trabajo con las secretarias de Salud y Seguridad, para que se pongan en marcha las acciones pertinentes, para brindar a los presos lugares adecuados para cumplir sus condenas.



Este órgano de control enfatizó en la importancia de tener en cuenta que las estaciones de Policía son lugares transitorios, puesto que no tienen condiciones de infraestructura, personal, logística y salubridad, para mantener a personas privadas de la libertad.



De acuerdo con el Personero de Cali, “el tema de hacinamiento en las cárceles y en las estaciones de Policía no es solamente de la ciudad, es una problemática de todo el país, para lo cual el Ministerio de Justicia ha venido desarrollando una labor a nivel nacional buscando solucionar este problema, construyendo en algunas regiones establecimientos carcelarios adicionales donde pueda llegar esta población, pero esto no es suficiente”.

De acuerdo con la Policía de Cali, en el 2021 fueron trasladados cerca de 813 personas privadas de la libertad hacia otros establecimientos carcelarios y penitenciarios del país.

La Personería de Cali hizo un llamado al Gobierno Nacional, para que inicie políticas claras, ya que este es un problema estructural, que va más allá de construir más pabellones, y que se debe trabajar de manera articulada con los defensores de derechos humanos y de la mano con los entes territoriales, porque ha medida que va pasando el tiempo, el tema de hacinamiento en las cárceles se va haciendo aún más grave.



Finalmente, sobre la situación del covid-19, la Personería ha hecho un llamado a la Secretaría de Salud para que se complete la vacunación a los reclusos, ya que el total de la población carcelaria cuenta con la primera dosis, 4 mil de ellos con la segunda y al rededor de mil con la dosis de refuerzo. Además se esta pidiendo que sean atendidos frente a otras patologías, como el caso de tuberculosis, rhinovirus, entre otras.



Estaciones de Policía

Según el informe de la Defensoría del Pueblo, a través de una visita a las estaciones de Policía de Cali, las más afectadas con corte al 19 de noviembre de 2021 son Los Mangos, Desepaz y San Nicolas, donde se presenta una sobrepoblación significativa.



La estación de Policía Los Mangos cuenta con 131 personas privadas de la libertad, de las cuales solo hay capacidad para 40.



Un caso similar se presenta en la estación de Policía de Desepaz en el que están recluidas 105 personas, y esta solo cuenta con espacio para 30.



Otra de las estaciones que preocupa, es la de San Nicolas que cuenta con 451 presos y un cupo total de solo 250.