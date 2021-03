Álvaro Uribe tras decisión de la Fiscalía: "Gracias a Dios por este paso positivo"

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El expresidente Álvaro Uribe se pronunció en la mañana de este viernes sobre la decisión adoptada por la Fiscalía de solicitar la preclusión del proceso en su contra por el presunto soborno de testigos.



"Gracias a Dios por este paso positivo. Gracias a tantas personas por sus oraciones y solidaridad", manifestó el mandatario en su cuenta de Twitter.



Este viernes, la Fiscalía anunció que solicitará la preclusión de la investigación en contra de Uribe por considerar que algunas conductas que se le atribuyen no son delito y otras que sí lo son, no habrían sido cometidas por él.

Uribe fue señalado por la Corte Suprema de Justicia de intentar ofrecer dinero y otros beneficios a testigos a cambio de que declararan a su favor en las investigaciones que se adelantaban en su contra.



"Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe", dice un comunicado de la Fiscalía.



Según el ente investigador, estas conclusiones responden a la aplicación de los parámetros fijados en la Ley 906 de 2004 (Sistema Penal Acusatorio) y serán expuestas en diligencia pública ante el juez Penal del Circuito que disponga el sistema de reparto.



"Las mismas podrán ser controvertidas por el procesado y su defensa, el agente especial de la Procuraduría General de la Nación, y de quienes reclaman su calidad de víctimas con sus apoderados", expresó.



La investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación se realizó en el marco del ordenamiento jurídico. De igual manera, se actuó en cumplimiento del deber que le asiste y que está consagrado en el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia: "Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar".