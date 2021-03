Fotógrafo Alexander Cruz, señalado de abuso sexual, fue enviado a la cárcel

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El juzgado 20 de Garantías de Bogotá ordenó detención en contra del fotógrafo Alexander Cruz, quien presuntamente abusó sexualmente de su colega Diana Quiroz.



En esta decisión, el juez decidió acoger la petición de la Fiscalía, quien había solicitado medida de aseguramiento en centro carcelario debido a que consideraba que este hombre es un peligro para la comunidad y además es posible que no comparezca ante la justicia.



Esta determinación la tomó de manera virtual, luego de decir que el ente acusador acreditó mediante varios testimonios y elementos probatorios entregados, que presuntamente Cruz sí cometió estos hechos.



Además, agregó que para este hombre, si puede existir el peligro de fuga porque en primera medida dijo que residía en el apartamento donde sucedieron los hechos, luego entregó otras direcciones al despacho que no coinciden con el lugar donde realmente vive.

“En este momento no se tiene certeza cuál es la verdadera dirección de este hombre, no se tiene una certeza cuál verdaderamente es su domicilio", dijo el fiscal. Además, cuando se realizó la captura “los funcionarios tuvieron que usar la fuerza para ingresar”.



Agregó el juez que posiblemente este hombre se estaba escondiendo, pues no tenía una voluntad de presentarse ante la justicia.



También se refirió al argumento de la defensa quien había dicho que su cliente no era un desconocido para la víctima, que si Diana se sentía incómoda en el apartamento, podría irse del lugar, pero que ella decidió quedarse y que Cruz no fue el único que consumió marihuana, pues la presunta víctima también lo hizo.



Frente a esto, el juez dijo que “en nada cambia esta inferencia razonable de que ella fuera consumidora o que hubiera decidido quedarse, porque esto no hace que ella se despoje de ese poder que tiene sobre su sexualidad”.

¿Qué sucedió?



Todo empezó, contó la fiscal, cuando Cruz el pasado 25 de febrero le propuso a Diana Quiroz realizar una sesión fotográfica de una boda en Villa de Leyva, lo cual le pareció una gran idea. Sin embargo, en sus planes estaba quedarse en un hotel, pero el hombre le ofreció una habitación en el apartamento de su hermana, quien, supuestamente, estaba en el lugar, a lo cual ella aceptó agradecida.



El día de su llegada, es decir el 26 de febrero Cruz la fue a recoger al aeropuerto y la llevó hasta la vivienda, y cuando llegaron le dijo que lo esperara mientras él subía las maletas para ir a comprar algo de comer, a lo que ella accedió. Minutos después salieron del apartamento, compraron un sixpack de cerveza en botella, comida para preparar y ella decidió tomarse una cerveza allí.



De regreso, cuenta la Fiscalía, se fueron hablando sobre trabajo y cuando llegaron al apartamento, había un hombre que Cruz presentó como su hermano y el cual se fue rápidamente. Sin embargo, según esta versión, no había rastros de la supuesta hermana.



La noche transcurrió su curso y en un momento el fotógrafo dijo que tenía que bajar a comprar aceite para hacer salchichas y cuando regresó “ella se estaba tomando una cerveza en botella y de forma extraña, él la sirvió en un vaso, lo que se le hizo raro, pero no dijo nada”.



Minutos después ella llevó las cosas a un cuarto que parecía el de un niño y cuando volvió se encontró a Alex fumando marihuana. La versión de Diana Quiroz dice que “ella se quedó parada frente a la nevera y él me dijo que fumaba marihuana porque sufría de depresión”.

Cuando al parecer despertó era la madrugada del día siguiente, y lo hizo “porque se sentía asfixiada, estaba acostada desnuda en la cama de la habitación y Alex la estaba ahorcando y penetrando vía vaginal” dice la Fiscalía.



Ella le reclama por la situación y se encierra en el cuarto contiguo donde encuentra su ropa, se viste y se contacta con una amiga llamado Carolina Henao que está en Australia, porque es la única que le contesta, quien le dice que pida un Uber y salga de allí.



Cuando sale se encuentra a Alex, quien le pide disculpas y ella le dice que se quiere ir, él le dice que la única forma de salir del edificio es con huella y que el se va a cambiar y le ayuda, pero cuando él entra al cuarto, ella sale corriendo, se monta en el Uber y le pide que la lleve a un hotel.



Al llegar al hotel, se baja del vehículo y pregunta si hay cupo, ella entra se baña y le escribe a uno de sus amigos, quien vive en Bogotá, pero no le responde inmediatamente, por lo que le dejó un mensaje.



Luego habla con él y su novia, quien le dice que llame a la línea de emergencia y que reporte lo sucedido y es precisamente esta llamada la que hace que la trasladen al hospital Palermo. Diana Quiroz fue sometida a varios exámenes que se encuentran en estudio y mediante los cuales se encontró rastros de una una sustancia conocida como “polvo de ángel” que puede causar somnolencia y alterar el estado de conciencia de forma severa.



La Fiscalía también dijo que Cruz tiene dos denuncias, una del año 2012 por tráfico, fabricación porte de estupefacientes y una de 2010 por violencia intrafamiliar. El ente acusador también puso de precedente otro evento similar de su expareja llamada Johana Mora Sánchez, quien en medio de la audiencia de legalización de captura el lunes, le dijo a la Fiscalía que quería presentar una denuncia contra su expareja por violencia basada en género por presunta violencia física y psicológica.