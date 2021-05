Fiscalía ha recibido más de 300 denuncias durante el paro en Cali

Andrés Camilo Osorio

Más de 300 denuncias ha recibido la Fiscalía General de la Nación en Cali con temas relacionados con las manifestaciones del paro nacional.

Entre los casos que se investigan en la capital del Valle, desde el pasado 28 de abril hasta la fecha, hay procesos de todo tipo: vandalismo, lesiones personales, muertes violentas, desapariciones, entre otras.

El director de la Fiscalía Seccional Cali, Jhon Fredy Encinales, dijo que “las denuncias se han catalogado por cada uno de los gremios productivos. En esas denuncias encontramos el sistema financiero, el comercial, personas privadas, de los estamentos oficiales, servidores públicos y demás”.

“Tenemos más de 50 fiscales y al menos 70 investigadores para todo lo relacionado con las denuncias en el marco del paro en la ciudad de Cali. Con este equipo se recoge toda la información de las personas que hayan sido víctimas de algún delito y se abren los procesos. Cabe mencionar que la Seccional cubre once municipios y en todos se está trabajando”, explicó Encinales.

Además, el funcionario recalcó que “hemos creado grupos especiales para investigar casos puntuales, como los desmanes de La Luna, Siloé, Calipso, Puerto Rellena, Ciudad Jardín, entre otros”.



Y recordó que están habilitados todos los canales de denuncia de la Fiscalía para poder investigar todos los casos ocurridos durante el paro. Estos son, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, la plataforma ‘Adenunciar’, que se encuentra en las páginas web de la Fiscalía y la Policía, la línea celular gratuita 122 y el correo: atencionusuario.cali@fiscalia.gov.co

Los resultados más importantes



El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quien ha viajado a Cali varios días para seguir de cerca los avances de las investigaciones, dijo que el ente no ha parado de trabajar en todo el país, pero en especial en la capital del Valle, con el objetivo de dar claridad a la mayoría de los casos denunciados en el marco del paro nacional.

Entre los resultados más importantes están las capturas y posterior judicialización de alias Lerma y alias Jacobo, al parecer integrantes del ELN y las disidencias de las Farc, vinculados con actos vandálicos durante el paro en la ciudad de Cali.

“Estos dos importantes resultados investigativos reafirman la participación de las estructuras de crimen organizado en la planeación y ejecución de actos vandálicos en Cali y municipios del área metropolitana”, dijo Barbosa.



Sobre alias Jacobo, la Fiscalía indicó que en una labor conjunta con el Gaula de la Policía se pudo capturar a este hombre, señalado cabecilla de las denominadas milicias de la estructura disidente ‘Dagoberto Ramos’ de las Farc. El procedimiento se cumplió en el barrio La Unión, en el oriente de Cali.

“De acuerdo con el material de prueba, este hombre sería el responsable de varias acciones terroristas ocurridas durante los últimos dos meses, y de auspiciar actos de violencia contra la infraestructura de la capital vallecaucana y la Fuerza Pública en las jornadas de protesta. También jugó un papel relevante dentro de todas las acciones delincuenciales que se han presentado en Cali durante las manifestaciones”, informó el ente.



A ‘Jacobo’, de acuerdo con las autoridades, se le relaciona como la persona encargada de trasladar artefactos explosivos a los lugares en los que se han registrado desmanes, en inmediaciones de algunas universidades y en el sector conocido como Puerto Rellena. Igualmente, se le atribuye la destrucción de un cajero automático y el incendio de una sucursal bancaria en Mariano Ramos, el pasado 30 de abril.



Tras las audiencias, un juez de control de garantías de Cali lo envió a prisión de manera preventiva.



Por otro lado, sobre alias Lerma, quien también fue enviado a la cárcel, la Fiscalía informó que sería “un presunto cabecilla de una red urbana del Frente José María Becerra del ELN”. Su hermano también fue detenido.

Estos dos hombres estarían involucrados en los hechos de violencia ocurridos durante los últimos 15 días en Cali y Jamundí (Valle), aclararon desde el ente.

La investigación permitió conocer que ‘Lerma’, por instrucción de los máximos jefes del ELN, habría contactado a varias personas y ciudadanos extranjeros y, supuestamente, les facilitó elementos para sabotear las jornadas de protesta, atacar a la Fuerza Pública y realizar actos vandálicos contra el MÍO, el comercio y los bancos.

Las dos personas fueron capturadas en una acción conjunta de la Fiscalía y la Dijín de la Policía, en el barrio El Vallado del oriente de Cali.

En cuanto al tema de las muertes violentas, el fiscal Barbosa aseguró que “en Cali se presentaron siete de los 14 homicidios registrados en el país entre el 28 de abril y el 11 de mayo, en hechos que tienen relación directa con las manifestaciones del paro nacional”.

Además, la Fiscalía investiga si otras cinco muertes violentas ocurridas en la ciudad durante las mismas fechas están relacionadas con las protestas.

Uno de los casos corresponde a la judicialización por parte de la Fiscalía, el viernes pasado, de un patrullero de la Policía, quien estaría involucrado en la muerte de Marcelo Agredo, de 17 años, ocurrida en el barrio Mariano Ramos, oriente de Cali, el pasado 28 de abril.

Según la investigación y el material de prueba recaudado, el patrullero (enviado a la cárcel de forma preventiva) al parecer accionó su arma de fuego contra el menor, aparentemente después de que Agredo lo golpeó con el pie.

¿Expropiar bienes?

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, insistió en la posibilidad de aplicar la expropiación de los bienes, vehículos en particular, a quienes están bloqueando las vías del país.



Barbosa le recordó a congresistas que, precisamente ellos, en la más reciente reforma a la ley de expropiación de dominio, indicaron que esa figura se podrá aplicar no solo en los casos de narcotráfico, sino que también cuando los bienes son usados para delinquir en aspectos como el bloqueo de vías, el cual está tipificado.



”La ley no es solamente una institución que se aplica sobre extinción de bienes de actividades delictivas como el narcotráfico, también se utiliza cuando los bienes de origen lícito se usan par actividades ilícitas”, dijo.