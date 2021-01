Familia de palmirana muerta en Chile pide justicia y ayuda para repatriar el cuerpo

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Familiares de la palmirana Lady Mariany Burgos Barrios, fallecida el pasado domingo en Santiago de Chile, al parecer en un accidente automovilístico, piden que su muerte no quede en la impunidad, al tiempo que claman ayuda para la repatriación del cuerpo a su país.



Su hermana gemela, Diana, aseguró que la muerte de la mujer, de 32 años, no fue un accidente. Toda vez que, afirmó, habría sido arrojada del vehículo en movimiento por el hombre con el que estaba saliendo hace un mes, un chileno del que solo conocen su nombre y edad: Alfredo, también de 32 años.



Esta persona, agregó, no permitía que su hermana se maquillara o saliera del cuarto donde vivía, además desde que lo conoció debió renunciar a su trabajo en una clínica en la que trabajaba en oficios varios.

"Mi hermana viajó a Chile hace tres años esperando brindarle mejores condiciones de vida a sus dos hijas, ahora de 14 y 15 años, quienes viven con su padre en Andalucía, Valle. Ellas eran su razón de vivir", subrayó.

Lea también: 50 investigadores están tras las pistas de la masacre en Buga



Sin embargo, el domingo en la mañana, día que falleció, les hizo una videollamada donde aparecía en un lugar disfrutando de un río en compañía de este hombre, del que Lady Mariany decía era "muy sobreprotector con ella".



"Ese día cuando regresaban, alrededor de las 4:00 de la tarde, al parecer venían discutiendo porque el vehículo parecía fuera de control. En un momento dado mi hermana sale botada del carro y la camioneta en la que viajaba se estrelló contra otro automotor, por eso, aunque ese hombre en algún momento quiso huir fue detenido por las personas que estaban allí quienes lo entregaron a las autoridades", manifestó.



Diana anotó que algunos abogados de Chile se han comunicado con la familia para decirles que, si nadie interpone un recurso legal contra esta persona, en las próximas horas podría quedar libre.



"Por eso, nosotros estamos solicitando a la Cancillería colombiana que nos ayude para poder viajar y evitar que la muerte de mi hermana quede en la impunidad, para nosotros él la tiró del carro cuando este iba a toda velocidad. Además, supimos que este hombre conducía en estado de alicoramiento. También hemos solicitado a la Alcaldía de Palmira que nos ayude para poder traer el cuerpo de mi hermana y darle cristiana sepultura, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta de nadie", subrayó.



Portales virtuales de Chile dieron cuenta de la noticia señalando que la muerte de la colombiana, en circunstancias que son materia de investigación, se presentó en el sector General Velásquez, a la altura de la Avenida 5 de abril, en la comuna Estación Central, tras caer de un vehículo.



Dicen también que algunos testigos afirmaron que el hombre conducía en estado de embriaguez y que, tras la caída de la mujer, chocó contra un taxi, por lo que fue detenido por carabineros.

Le puede interesar: Exsecretario de Seguridad de Cali resultó ileso tras ataque en presunto intento de robo



No obstante, advierten que se desconoce si la mujer se tiró del vehículo en marcha o fue lanzada por el dueño del mismo, hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades de ese país.



La familia de Lady Mariany solo se enteró hasta este lunes de su muerte e insisten en viajar a Chile para exigir justicia y que este hombre pague por lo que presuntamente hizo, y en traer el cadáver a Palmira donde se cumplirían sus honras fúnebres.