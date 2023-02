Excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo seguirá en proceso por falsa desmovilización

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó que no precluirá el caso contra el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, procesado por la falsa desmovilización de la organización Cacica la Gaitana.



En segunda instancia, el alto tribunal determinó que continúa en firme este proceso por el delito de peculado por apropiación agravado, en el que también están involucrados los coroneles en retiro Jaime Joaquín Ariza y Hugo Hernán Castrillón.



Pese a que van 10 años y aún no se inicia el juicio por el caso, el fallo del Tribunal dejó en firme que el proceso sigue, pues solo se podría conceder la preclusión hasta dentro de 2 años por su calidad de servidores públicos.



Lea además: ELN anuncia liberación del sargento Libey Danilo Bravo, secuestrado en Arauca el 14 de febrero



“No es factible afirmar que la tesis jurisprudencial que se debe aplicar al caso concreto, pues el término prescriptivo solo se cumpliría el 15 de junio y el 21 de julio de 2025, respectivamente, porque los procesados ostentaban la condición de servidores públicos cuando ocurrieron los hechos”, expresa la decisión.



Este caso se remite a marzo de 2006, en Alvarado, Tolima, lugar donde se realizó una presunta ceremonia oficial para la desmovilización y entrega de armas voluntarias de 62 personas de la supuesta organización conocida como Cacica La Gaitana.



El acto de desmovilización se produjo en presencia del alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo Ramírez; el comandante del Ejército Nacional de Colombia, general Mario Montoya; el director general de la Policía, general Jorge Daniel Castro; y el alto consejero para la Reintegración Social y Económica del Ministerio del Interior y de Justicia, Juan David Ángel Botero.



Según investigaciones de la Fiscalía, esta desmovilización era una completa farsa que envolvía fines personales, que tuvo su origen con el exguerrillero Raúl Agudelo Medina, alias ‘Olivo Saldaña’, auspiciada económicamente por el narcotraficante Hugo Alberto Rojas Yépez, respaldada militar y logísticamente por los coroneles del Ejército Nacional Hugo Hernán Castellanos Jiménez y Jaime Joaquín Ariza Girón, y política y jurídicamente por el Alto Comisionado para la Paz.



Lea además: Un soldado muerto y otro herido deja ataque a patrulla del Ejército en zona rural del Huila



Para la conformación de la falsa compañía guerrillera, además de las armas que se adquirieron ilícitamente para ese propósito, se consiguieron uniformes, material de intendencia y se instruyeron y adoctrinaron a 66 personas que no eran guerrilleros durante dos meses en aspectos básicos de la insurgencia, conductas que materializó alias ‘Olivo Saldaña’ y José Alfredo Pacheco Ramos, a través de sus hermanos.



Por este ‘favor’ al gobierno, ‘Olivo Saldaña’, en su calidad de miembro representante de la falsa compañía, recibió injustificados e ilegales beneficios de carácter económico y jurídico; los primeros a través de sumas de dinero desembolsadas por el Estado, en cabeza inicialmente del Ministerio del Interior y de Justicia y posteriormente por la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de la Presidencia de la República.



Estos beneficios por la presunta desmovilización se concretaron en sumas cercanas a los mil millones consignadas a cuentas personales para el periodo comprendido entre marzo de 2006 y septiembre de 2011.