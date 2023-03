Estos serían los delincuentes detrás de la masacre de cinco personas en Barranquilla

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, cuestionó las decisiones judiciales que hoy tienen a delincuentes como alias Castor y 'Digno Palomino' por fuera de las rejas, ambos serían los principales implicados en el hecho violento que cobró la vida de cinco personas y dejó a otras 14 heridas la noche del domingo 189 de marzo en el barrio Villanueva, sector La Loma, en la capital del Atlántico.



El brigadier general Jorge Urquijo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, afirmó que los hechos, al parecer, “se atribuyen a confrontaciones entre grupos delincuenciales por el control de las rentas criminales en el sector. Son grupos que son conocidos comúnmente como estructuras de ‘Los Costeños’, al mando de ‘Castor’, y ‘Los Pepes’, al mando de Digno Palomino”.



Basada en las declaraciones del brigadier general Urquijo, el mandatario de los barranquilleros levantó la voz en nombre de los ciudadanos para exigir “resultados contundentes”.



“Como lo hemos dicho durante dos años: esta es la crónica de una muerte anunciada. Lo anunciamos hace 15 días cuando incautamos más de 400 kilos de droga, 26 millones de microdosis y 48 armas de fuego. Esto corresponde a una retaliación de bandas que están peleando por territorio y por soberanía de unos espacios que no les queremos ceder, en donde desafortunadamente cae gente inocente, que es lo que nos duele y lo que no debería ocurrir”, agregó.



Seguidamente apuntó que “hoy levantamos nuevamente la mano a nombre de todos los barranquilleros y les decimos que necesitamos resultados contundentes. Que no es posible que sepamos que estos bandidos están uno en Venezuela, nadie lo pide en extradición. Nadie se acuerda que ese señor está en extradición que se llama ‘Castor’, que lo conocemos y que es dinamizador de los delitos”.



“Por el otro lado está ‘Digno Palomino’ en casa por cárcel. Ambos enviando mensajes de que quieren hacer parte de la paz total del Gobierno nacional, pero haciendo todo lo contrario”, añadió.



Reiteró que las masacres que se han presentado en las últimas semanas tienen que ver con “el duro golpe que le dimos hace un par de semanas. Las recompensas surten estos efectos. Seguimos con ese plan. Cualquier información que se tenga puede recibir hasta 100 millones de pesos de recompensa. Por cualquier acto extorsivo estamos pagando hasta 34 millones de pesos, y al mismo tiempo anunciamos que, en un par de semanas, vamos a dar un duro golpe contra una de estas estructuras criminales”.



“Como lo dijimos hace 15 días: entréguense ya. Porque esas retaliaciones no van a parar. Nosotros vamos a seguirlos capturando, vamos a seguir hablando duro, vamos a seguir dándole herramientas a la Policía, pero necesitamos el acompañamiento, necesitamos que se den cuenta, en el Estado, en el Legislativo y en el sistema judicial, que este problema de impunidad y falta de justicia que están padeciendo todos los colombianos, tiene que parar y requiere la mayor de las urgencias: la seguridad”, argumentó.



“¡Basta ya! Necesitamos resultados contundentes y Barranquilla necesita que el Estado y todas las patas de ese Estado: el sistema judicial, el legislativo y el Gobierno, tomen cartas en el asunto”, terminó diciendo Jaime Pumarejo Heins.