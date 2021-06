Esto es lo que se sabe del joven decapitado en Tuluá, Valle

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Luego de que las autoridades identificaran que la cabeza encontrada este sábado dentro de una bolsa plástica en el corregimiento de Aguaclara, Tuluá, Valle del Cauca, era del joven Santiago Ochoa, de 19 años, el alcalde de este municipio se refirió al crimen.



John Jairo Gómez Aguirre, mandatario de Tuluá, dijo este lunes en La W Radio que aún es muy pronto para emitir juicios sobre este homicidio.



Además, se refirió a los señalamientos que han salido en redes sociales acerca de una supuesta relación del asesinato con la participación del joven en las manifestaciones del paro nacional.



“La cabeza de Santiago Ochoa apareció en un sitio conocido como el callejón Corinto del corregimiento Aguaclara. Es muy prematuro lanzar conjeturas tan grandes como las que he visto en redes sociales diciendo que fue producto de pertenecer a lo que llaman primera línea”, expuso Gómez, quien asegura que estas informaciones ponen en peligro la estabilidad del municipio.



El alcalde de Tuluá manifestó que, en este momento, la línea de investigación del homicidio de Ochoa está relacionada a que "lamentablemente presenta reportes ante las autoridades por consumo y porte de sustancias alucinógenas".

Según el mandatario, Santiago Ochoa no estaba reportado como desaparecido ante las autoridades competentes.



El Alcalde de Tuluá dijo entre tanto que en el corregimiento de Aguaclara se han registrado varios homicidios relacionados al microtráfico de estupefacientes, por lo que no descarta una relación de la muerte de Ochoa con estas dinámicas delictivas.



"Con el lenguaje se puede incendiar un municipio, si no se tiene confirmado, no podemos decir cuál es el motivo de la muerte. Cuando lo tengamos o haya una hipótesis más seria, la daré a conocer a la ciudadanía", concluyó Gómez.



Por su parte, el Departamento de Policía del Valle del Cauca repudió las versiones que circulan sobre una supuesta participación del Esmad en la muerte de Ochoa en Tuluá.



“Rechazamos contundentemente los señalamientos irresponsables que se están haciendo a través de redes sociales vinculando a nuestros uniformados con estos lamentables hechos”, afirmó el coronel Jorge Urquijo Sandoval, comandante de la Policía Valle.



El uniformado agregó que “todas las capacidades institucionales se encuentran encaminadas a lograr la captura de los autores materiales e intelectuales de los lamentables hechos".



En principio, la Policía ofreció $10 millones de recompensa por información que permita el esclarecimiento de la muerte de Santiago Ochoa. Luego, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, se sumó al clamor de justicia confirmando que el departamento dará hasta $100 millones por la captura de los responsables del crimen.