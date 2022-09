Esta es la nueva instrucción de la Policía, en caso de que usted pierda sus documentos

Poner una denuncia ante la Policía es la primara acción en la que cualquier colombiano piensa cuando pierde su cédula o cualquier otro documento de identidad.



La creencia general es que esta denuncia es una forma de blindarse en caso de que dicho documento llegue a caer en manos de delincuentes que lo utilicen para cometer delitos. Y no son pocos los casos en los que se han conocido situaciones de suplantación de identidad.



Sin embargo, la misma Policía Nacional acaba de dejar sin piso ese procedimiento.



En efecto, a través de su cuenta de Twitter, la Policía informó que de ahora en adelante ya no será necesario interponer una denuncia en caso de perder los papeles de identidad o cualquier otro de carácter similar.



"si se te extraviaron los documentos de identidad como cédula, licencia de conducción, pasaporte, tarjetas bancarias, entre otros, ya no será necesario que reportes la pérdida en la página web de la Policía Nacional", informó la institución en un mensaje difundido a través de la red social Twitter.





De acuerdo con la uniformada María Verano, quien entrega la información oficial, ahora solo bastará con asistir a la entidad correspondiente y solicitar el duplicado del documento extraviado, teniendo en cuenta que en algunos casos este trámite tiene un costo.



Sin embargo, dijo la patrullera, en caso de que el ciudadano sea "víctima de un delito de suplantación de identidad, hurto o estafa", deberá acercarse a las sedes de las Fiscalía General o a las oficinas de recepción de denuncias de la Policía Nacional de la jurisdicción pertinente.

¿Sabías que ya no es necesario realizar la denuncia por pérdida de documentos en nuestra página web? pic.twitter.com/BkduuWiFpT — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) September 15, 2022



Es decir, la denuncia sí debe hacerse, pero solo en caso en que se haya confirmado que se es víctima del delito de suplantación de identidad, más no como medida preventiva.



Cabe recordar que hay tres maneras de obtener el duplicado de la cédula de ciudadanía. Una es mediante el trámite en línea: modalidad web con pago electrónico (PSE); la segunda es por medio del trámite presencial: modalidad de duplicado web asistido en oficina, y la tercera es por trámite presencial: modalidad de captura de datos.



En cualquiera de las tres modalidades se deberá pagar la suma de $46.050, aunque ya se cuenta con la cédula digital, la cual tiene un valor de $55.750.