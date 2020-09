En varias ciudades del país se manifestaron contra la Policía por el caso de Javier Ordóñez

Juan Felipe Delgado Rodriguez

En otras ciudades del país, el inconformismo ciudadano también se hizo sentir en forma de protestas y algunos desmanes. El caso de abuso policial registrado el pasado 9 de septiembre en Bogotá encendió la chispa en Medellín, Cali y Tunja.



En la sede de la Policía Metropolitana en Medellín, manifestantes gritaron arengas por la muerte violenta de Javier Ordóñez el pasado miércoles en Engativá. Los ánimos se fueron enardeciendo y comenzaron los ataque a vallas, paredes y puertas.

Puede leer: Protestas por muerte de Javier Ordóñez dejan siete fallecidos en Bogotá

“Iniciaron con arengas reclamando por el excesivo uso de la fuerza, pero seguidamente al observar que no había una intervención policial incrementan sus actividades vandálicas, rompen las vallas que rodean el comando para evitar que no lo afectaran, posteriormente rompen algunas puertas igualmente lanzan combustible para tratar de incendiar e intentan ingresar al comando de la policía”, le dijo a Caracol Radio el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana.



Posteriormente, un enfrentamiento entre ciudadanos y agentes del Esmad generó un trancón en la Avenida Oriental, vía arteria de la capital antioqueña.



En Cali también fueron atacados algunos CAI y buses del MÍO. Varias personas se congregaron el el Parque Banderas para protestar contra los hechos ocurridos en la capital del país. No se reportaron heridos ni fallecidos pese a la intensidad de los disturbios.

En Neiva, específicamente en el Parque Lessburg, se incineraron algunos objetos y se pintaron graffitis alusivos al rechazo generalizado a la Policía Nacional.



En Tunja, las manifestaciones salieron de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. La protesta se llevó a cabo de forma pacífica.