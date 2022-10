En octubre se entregarán en el Valle indemnizaciones a víctimas del conflicto por $8.593 millones

La Unidad para las Víctimas realizará este mes jornadas masivas de entrega de cartas de indemnización en Cali a las que serán convocadas 1.299 personas que recibirán recursos por $8.593 millones.



El primero de estos encuentros tuvo lugar ayer lunes cuando 187 personas, entre ellas Ruth S.*, recibieron la carta con la que podrán reclamar los recursos correspondientes a su indemnización administrativa.



“Me llena de esperanza poder pensar en fortalecer mi negocio de venta de ropa que traigo del exterior y ese será el destino de este impulso que hoy recibo”, dijo esta mujer que pidió no citar su apellido.



En esta jornada los beneficiados también reciben la carta de dignificación, en la cual el Gobierno colombiano reconoce y lamenta el daño experimentado por causa del conflicto armado.



“Fue mucho dolor, que me duele recordarlo, el que tuvimos que pasar. Dejarlo todo: la finca, los animales y los vecinos. Volver a levantar nuestras familias en una ciudad que no era la de nosotros fue difícil”, recordó doña María Elena*, beneficiaria proveniente de la zona rural de Cali, quien hizo parte de la jornada.



En el Valle del Cauca, según el Registro Único de Víctimas (RUV), el 12.9% de la población es víctima del conflicto armado, lo que significa cerca de 593.640 personas. Desde que está en vigencia la Ley de Víctimas (Ley 1448 del 2011) en este departamento han sido indemnizadas 64.515 personas, con recursos por $520.415 millones.



La Unidad para las Víctimas recuerda en estos espacios de entrega de carta de indemnización que todos los trámites en la entidad son gratuitos y no requieren de intermediarios ni tramitadores.



*Se omiten los apellidos por petición de las víctimas.