Denuncian amenazas a líderes estudiantiles de Univalle

Hay preocupación entre la comunidad educativa de la Universidad del Valle tras conocerse unas fuertes amenazas de muerte contra algunos líderes estudiantiles.



Edgar Varela, rector de la institución universitaria, dio a conocer las amenazas que desde hace algunas semanas y de manera anónima, ha recibido un grupo de estudiantes, en su mayoría defensores de Derechos Humanos.



De acuerdo con el rector, en los últimos días algunos estudiantes han recibido mensajes de textos con palabras subidas de tono y amenazas de atentar contra sus vidas.



"Tenes que irte con todos o te vamos a matar pe**a asquerosa paraca, ya sabes te vas o te picamos", es uno de los fuertes mensajes que recibieron algunos de los jóvenes activistas.

"Univalle no les pertenece y este ya es su fin, no se esfuercen porque vamos a exterminarlos a todos (...) tienen los días contados para irse o los picamos (...) que se abran y se retiren de todo o nos los llevamos al matadero. No estamos jugando tienen los días contados para irse o los exterminamos como a ratas, no jugamos", es otro de los alarmantes mensajes que tienen a estos líderes estudiantiles temiendo por sus vidas.



Los afectados ya interpusieron las respectivas denuncias ante la Fiscalía, las cuales fueron instauradas desde el pasado 16 de mayo.



"Recibí a mi número celular un mensaje de texto, del número 3235304552 a las 8:50 a.m., en el que se me hacen fuertes acusaciones en las cuales ponen en riesgo mi vida y la de mi familia. Se me pide que me retire de la universidad, de los espacios de participación democrática, o de lo contrario, me van a asesinar y desmembrar. Esto debido a mi participación como activista de la Universidad del Valle, de la cual soy estudiante activo de la sede Meléndez, a la cual tuve que llegar por condición de traslado, dado que en el año 2020 recibí una amenaza en la ciudad de Buenaventura", expresa una de las víctimas de las amenazas.

Edgar Varela, rector de la Universidad del Valle, se pronunció acerca de las amenazas que estarían recibiendo algunos líderes estudiantiles.



🎥 Q'hubo Cali pic.twitter.com/bit4ooKWAU — El País Cali 📰 (@elpaiscali) May 20, 2022

El rector de la Universidad se mostró preocupado por la situación y se pronunció al respecto. "En las últimas dos semanas hemos recibido copia de amenazas hechas desde fuentes anónimas y por grupos radicales, que ignoramos su procedencia, contra grupos de estudiantes activistas de Derechos Humanos y representantes estudiantiles, han sido dos, una básicamente orientada a amenazar a los líderes afro de nuestra Universidad. Y la segunda amenaza, que conocí personalmente el viernes pasado, tiene que ver con un anónimo contra líderes estudiantiles sobre todo de regionalización de Cali, atacándolos en los peores términos y descalificándolos, incluso con agresiones soeces que no son ni el contexto, ni el ambiente, ni el estilo de nuestra comunidad académica", aseguró Varela.



El funcionario afirmó que han interpuesto una denuncia ante los organismos de seguridad de la región, la Gobernación del Valle y la Secretaría de Paz.



Finalmente, y tras condenar este acto de violencia, el rector hizo un llamado a la paz en la comunidad de la Universidad, "la cual viene de sufrir la muerte violenta de dos activistas sindicales, debemos ser enormemente respetuosos de la vida, no amenazar a profesores, estudiantes, sindicalistas o directivos de nuestra Universidad y saber ventilar las diferencias a través del debate democrático y civilizado", puntualizó.