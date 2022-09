Coronel Núñez no aceptó cargos que le imputó la Fiscalía por crimen de tres jóvenes en Sucre

Luego de su arribo a Colombia, procedente de México tras realizarle los procesos de control y verificación correspondientes, el coronel Benjamín Núñez fue dejado a disposición de agentes del CTI, quienes lo presentaron ante un juez de control de garantías de Sucre, quien declaró legal la captura del oficial.



En medio de una audiencia concentrada y al cumplirse los requisitos establecidos por la ley, el juez declaró legal la captura del Coronel y, posteriormente, la Fiscalía detalló que vinculará al Coronel en la investigación penal que avanza por su presunta participación en el homicidio de los tres jóvenes en Sucre.



"Al oficial se le respetaron y garantizaron sus derechos como persona privada de la libertad, al tiempo que se dispusieron los protocolos de seguridad para su traslado a las celdas transitorias del búnker de la Fiscalía", indicó el ente investigador.



En la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía detalló que el Coronel es señalado como responsable del crimen de los jóvenes y, en ese sentido, se le imputaron los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios. Cargos que el Oficial no aceptó.



"No acepto los cargos para, posiblemente, tener un acercamiento y una negociación con la Fiscalía", respondió el Coronel cuando el juez de la audiencia le preguntó si aceptaba o no los cargos imputados por el ente investigador.



Cabe recordar que el coronel Núñez está siendo investigado por estar presuntamente implicado en el asesinato de los jóvenes Jesús David Díaz, Carlos Alberto Ibáñez y José Carlos Arévaloel pasado 25 de julio en Chochó, Sucre. Por estos hechos, el pasado 31 de agosto 10 policías fueron enviados a la cárcel, quienes ratificaron la presunta participación del Oficial en este crimen