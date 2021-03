Consejos para evitar caer en la mira de los fleteros

Juan Felipe Delgado Rodriguez

En Cali, entre el 1 de enero y el 3 de marzo, se registraron 32 denuncias por hurto en la modalidad de ‘fleteo’. La cifra representa un aumento de dos casos, con respecto al mismo lapso del año anterior.



Solo la semana pasada, la Fiscalía General de la Nación judicializó a dos presuntos integrantes de la banda delictiva ‘Los Fantasmas’, dedicada a este delito.



Según el ente investigador, esta banda se dedicaba al hurto en la modalidad de ‘fleteo’, la cual consiste en el despojo mediante intimidaciones, amenazas y violencia, del efectivo que ha sido retirado y una vez se ha realizado alguna transacción en una entidad bancaria.



‘Los Fantasmas’ fueron detenidos por agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana de Cali durante cinco diligencias de registro y allanamiento en viviendas ubicadas en las comunas 11, 15 y 21, en cumplimiento de una orden judicial.

A ambos se les imputó cargos por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con hurto calificado y agravado, a los que no se allanaron los procesados.

Igualmente, el pasado martes la Policía capturó en flagrancia a tres hombres, quienes, en medio de un registro, cargaban 30 tarjetas de crédito de diferentes entidades financieras.



Según informes, los hombres, que se movilizaban en un vehículo por una calle del barrio Ciudad Jardín, sur de la ciudad, fueron requeridos por los uniformados, quienes al verificar las tarjetas coincidieron en que estas eran hurtadas.



Al respecto, las autoridades hicieron recomendaciones para evitar ser víctima de este delito, sobre todo ahora que se acerca Semana Santa. “Desconfiar siempre, mantenerse alerta, no hablar durante las transacciones, pedir acompañamiento y evitar hacer retiros en efectivo, es lo primordial”, dijeron.



Ante la modalidad de ‘fleteo’, el experto en seguridad Juan Carlos Araque expresó que para delinquir, “la organización o el grupo delincuencial usa en su gran mayoría la motocicleta como medio de transporte en el momento de la comisión del delito y el arma de fuego como medio intimidatorio”.



“Estas organizaciones utilizan tres o más personas para actuar, entre ellas, la más importante es el denominado ‘marcador’, que es quien se encuentra en las entidades bancarias o cajeros electrónicos y marca a las víctimas para dar aviso mediante llamada o mensajes de texto o WhatsApp a los ejecutores”.



A su vez, el concejal Juan Martín Bravo señaló: “celebro la medida de la captura de los integrantes de la banda denominada ‘Los Fantasmas’, esto arroja un término positivo para la Policía, pero tristemente debo manifestar que se necesita más seguimiento, las personas no sienten confianza en quienes realizan los acompañamientos de las entidades bancarias, de modo que sería bueno sacar una línea de Policía especializada y trabajar mancomunadamente con los bancos”.

A lo que el cabildante Fernando Tamayo agregó: “para prevenir esto se debe incentivar a las personas para que manejen los nuevos dispositivos tecnológicos y no se vean obligados a tener que salir y exponerse al ‘fleteo’. La manera de controlar a quienes ‘campanean’ o esperan para accionar es con inteligencia”.



Entre los consejos está el de pedir siempre el acompañamiento de la Policial a la línea de atención de emergencias 123. También se puede llamar en caso de ser víctima de ‘fleteo’.