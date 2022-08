Condenan a prisión a exdirector del HUV por irregularidades en millonario contrato

Un juez de Cali condenó a cinco años y siete meses de prisión al médico Jaime Ramón Rubiano Vinuesa, exdirector del Hospital Universitario del Valle, quien firmó un contrato por $10 mil millones con una Unión Temporal que no cumplía los requisitos de ley.



Además del médico, la exasesora jurídica y el contratista fueron sentenciados por los mismos delitos. Luz Marina Lagarejo Hinestroza recibió una condena de 8 años y cinco meses de cárcel y Milton Mosquera Montoya, gerente y representante legal de la Unión Temporal Vallepharma, fue sentenciado a seis años y seis meses de prisión.



Según la Fiscalía, los dos exfuncionarios y el contratista son coautores del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo sucesivo. Además, la exjefe de la oficina jurídica del HUV y el representante de la Unión Temporal fueron condenados por peculado por apropiación.



Los delitos se cometieron en marzo de 2014, en el marco de la celebración de un contrato para “compra, suministro y dispensación de medicamentos, dispositivos médicos, elementos médico- quirúrgicos, material de osteosíntesis, preparaciones parentelares y dispensación dosis unitarias, con la Unión Temporal Vallepharma”.



De acuerdo con la investigación, el HUV tenía un servicio farmacéutico propio que debía mejorarse, en lugar de entregarlo a un tercero.



El fallo de la condena indica que el exdirector del Hospital y su asesora jurídica “violaron el principio de planeación porque no hubo estudio previo que sustentara la necesidad de entregar a Vallepharma la infraestructura, inventario, y el alquiler de los equipos del HUV del servicio de farmacia”. Estas irregularidades generaron un detrimento financiero para la institución de salud.



Rubiano no solo debe cumplir la condena en prisión, el juez penal también le impuso el pago de una multa de 69,68 salarios mínimos y lo inhabilitó por 4 años para el ejercicio de derechos y funciones públicas.